दीवाली का त्योहार चले गया है और सभी के घर में मिट्टी के दीये जरूर बचे हुए होंगे. ज्यादातर लोग इन दीयों को बेकार समझकर फेंक देते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इन्हें दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है. अगर आप भी हर साल इस्तेमाल किए हुए दीयों को फेंक देते हैं, तो इस बार ऐसा करने की जरूरत नहीं है. कुछ आसान चीजों की मदद से इन पुराने मिट्टी के दीयों से एक ऐसा घरेलू क्लीनिंग पाउडर तैयार कर सकते हैं जो बर्तन साफ करने के लिए बहुत अच्छा हो सकता है. चलिए आपको बताते हैं घर पर मिट्टी के दीयों से बर्तन साफ करने वाला पाउडर कैसे बनाएं?

दीयों से बर्तन साफ करने वाला पाउडर कैसे बनाएं?

यूट्यूब पर @thefoodiegirl_1000 नाम के चैनल पर एक वीडियो शेयर किया गया है. इस वीडियो में पुराने मिट्टी के दीयों से बर्तन साफ करने के लिए पाउडर बनाने का आसान तरीका बताया है. इसे बनाने के लिए आप इस्तेमाल किए गए मिट्टी के दीयों को अच्छी तरह साफ कर लें. इसके बाद उन्हें पूरी तरह सूखने दें. जब दीये सूख जाएं, तो उन्हें छोटे-छोटे टुकड़ों में तोड़ लें. अब इन टुकड़ों को सिलबट्टे या किसी भारी चीज की मदद से बारीक पीस लें. मिट्टी जितनी बारीक होगी, उतना ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा.

अब इस पीसे हुए मिश्रण को एक बारीक छन्नी से छान लें. इससे बड़े कण अलग हो जाएंगे और आपके पास एक महीन मिट्टी का पाउडर बच जाएगा. यही पाउडर इस घरेलू क्लीनर का काम करेगा. अब इस छने हुए पाउडर में 1 चम्मच सर्फ या वॉशिंग पाउडर और 1 चम्मच नमक मिलाएं और तीनों चीजों को अच्छी तरह मिक्स कर लें. तैयार मिश्रण को किसी सूखे और साफ डिब्बे में भरकर स्टोर कर लें.

कैसे करें इस्तेमाल?

जब भी आपको पीतल, तांबे या बर्तन साफ करने हों, तब इस मिश्रण की थोड़ी मात्रा निकाल लें. इसमें कुछ बूंदें नींबू का रस मिलाकर पेस्ट बना लें. अब इस पेस्ट को बर्तन पर लगाकर नरम हाथों से रगड़ें. कुछ देर बाद साफ पानी से धो लें. इससे बर्तनों की जमी हुई मैल और धुंधलापन कम करने में मदद मिल सकती है.

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