Kitchen Cleaning Hack: जले और काले बर्तन कैसे साफ करें? कोयले, नींबू और सिरके से हटाएं जिद्दी कालापन

किचन में इस्तेमाल होने वाले बर्तनों पर धीरे-धीरे तेल और चिकनाई की परत जमने लगती है. कई बार बार-बार धोने के बाद भी ये दाग आसानी से नहीं निकलते है. ऐसे में लोग बर्तनों को साफ करने के लिए नए-नए घरेलू तरीके खोजते रहते हैं. इन दिनों सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही नुस्खा वायरल हो रहा है. जिसमें कोयले के चूरे में नींबू, नमक और सिरका मिलाकर पेस्ट बनाने की सलाह दी गई है. दावा है कि इससे पुराने और चिकनाई वाले काले बर्तन नए जैसे चमक सकते हैं. लेकिन क्या यह तरीका वाकई सुरक्षित है.

वायरल वीडियो में कैसे बनाया गया है सफाई का पेस्ट

इंस्टाग्राम पर faizmeeran_ig नाम के अकाउंट से शेयर किए गए वीडियो में इस पेस्ट को बनाने का तरीका बताया गया है. इसके लिए कोयले के चार से पांच छोटे टुकड़े लेकर उन्हें एक सील पैक पॉलीथिन में डालें और पीसकर बारीक चूरा बना लें. अब इसमें एक नींबू का रस, दो चम्मच नमक और चार से पांच चम्मच सिरका मिलाएं. सभी चीजों को अच्छी तरह मिलाने पर पेस्ट तैयार हो जााएगा. वीडियो में इस पेस्ट को किचन में इस्तेमाल होने वाले काले बर्तनों पर लगाने की सलााह दी गई है. दावा किया गया है कि इससे पुरानी चिकनाई और गंदगीी हट सकती है और बर्तन पहले जैसे चमकने लगते हैं.

क्या हर तरह के बर्तन पर इस्तेमाल कर सकते हैं यह पेस्ट

एक्सपर्ट के अनुसार, बर्तन साफ करने का तरीका उसकी बनावट और कोटिंग पर निर्भर करता है. नॉन-स्टिक बर्तनों पर खूरदरे स्क्रबर, घिसने वाले पाउडर या ऐसे क्लीनर इस्तेमाल करने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे उनकी कोटिंग पर खरोंच आ सकती है. ऐसे में कोयले का चूरा और नमक मिलाकर बने पेस्ट को नॉन-स्टिक या दूसरी कोटिंग वाले बर्तनों पर जोर से रगड़ना नुकसानदेह हो सकता है. वहीं, सिरका और नींबु का इस्तेमाल भीी हर तरह की धातु के लिए सही नहीं होता है. कास्ट आयरन के बर्तनों पर तेज एसिडििक चीजों के इस्तेमाल से बचने की सलााह दी जाती है.

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पुराने बर्तनों की चिकनाई साफ करने का क्या है सही तरीका

अगर बर्तन पर पुरानी चिकनाई जम गई है तो पहले उसे गुनगुुने पानी और डिशवॉशिंग लिक्विड में कुछ देर भिगो दें. इसके बाद मुलायम स्पंज से धीरे-धीरे साफ करें. जिद्दी दाग होने पर बर्तन बनाने वाली कंपनी के निर्देशश देखें. किसी भी वायरल नुस्खे को सीधे पूरे बर्तन पर इस्तेमाल करने के बजाय पहले उसकी सामग्रीी और सफाई संबंधी निर्देश जरूर जांचें.

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