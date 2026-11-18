अक्सर घरों में रात का चावल बच जाता है और समझ नहीं आता कि उसका क्या किया जाए. ऐसे में उसे फेंकने की बजाय आप एक बेहद स्वादिष्ट और झटपट तैयार होने वाला नाश्ता बना सकते हैं, जो स्वाद के साथ सेहत का भी पूरा ख्याल रखता है. इस रेसिपी की सबसे खास बात यह है कि इसे बनाने में ज्यादा समय नहीं लगता और इसका क्रंची व स्पाइसी स्वाद बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को खूब पसंद आएगा. अगर आप रोज-रोज एक ही तरह का नाश्ता खाकर बोर हो चुके हैं, तो यह अनोखी डिश आपकी सुबह की चाय या शाम की भूख के लिए एकदम परफेक्ट है. इसे बनाना बेहद आसान है और घर में मौजूद सामग्री से ही यह लजीज स्नैक बनकर तैयार हो जाता है.

सामग्री:

1.5 कप पका हुआ बचा हुआ चावल

1/2 कप सूजी

1/4 कप ताजा दही

आवश्यकतानुसार पानी

1/2 छोटा चम्मच नमक

2 छोटे चम्मच सांभर मसाला

1/2 छोटी चम्मच राई

1/2 छोटी चम्मच सफेद तिल

2 छोटे चम्मच तेल

1 बड़ा चम्मच बारीक कटा हुआ हरा धनिया

2 लंबी कटी हुई हरी मिर्च

10 से 12 ताजे करी पत्ते

अनार के दाने

बनाने का आसान तरीका: