Foods for Strong Bones: बढ़ती उम्र में ऑस्टियोपोरोसिस (Osteoporosis) जैसी समस्याओं से बचने के लिए और हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए आप इन चीजों को डाइट में शामिल कर सकते हैं.

ठंड में हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए क्या खाएं?
Foods for Strong Bones: हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए क्या खाएं?

Foods for Strong Bones: ठंड के मौसम में हड्डियों से जुड़ी समस्याएं काफी देखी जाती हैं. अगर आप भी अपनी हड्डियों को मजबूत बनाना चाहते हैं तो अपनी डाइट में इन चीजों को शामिल कर सकते हैं. क्योंकि हड्डियों को मजबूत बनाए रखना संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है, खासकर बढ़ती उम्र में ऑस्टियोपोरोसिस (Osteoporosis) जैसी समस्याओं से बचने के लिए. हड्डियां कैल्शियम और फास्फोरस जैसे खनिजों से बनी होती हैं. हड्डियों का घनत्व (bone density) बनाए रखने के लिए, सही पोषण आवश्यक है. तो चलिए जानते हैं हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए क्या खाएं.

हड्डियों को मजबूत कैसे बनाएं- (Foods for Strong Bones)

1. कैल्शियम- (Calcium)

हड्डियों और दांतों के लिए प्रतिदिन पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम की आवश्यकता को पूरा करना बहुत जरूरी है. 

कैसे करें-

डेयरी उत्पाद- दूध, दही और पनीर कैल्शियम के सबसे रिच होते हैं इन्हें डाइट में शामिल कर सकते हैं. 

हरी पत्तेदार सब्जियां- पालक, केल (kale), कोलार्ड ग्रीन्स, शलजम का साग और ब्रोकली में भी अच्छी मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है. 

सोया उत्पाद- टोफू और सोयाबीन भी कैल्शियम के अच्छे सोर्स हैं. अगर आप वेजिटेरियन हैं तो इन चीजों का सेवन कर सकते हैं. 

2. विटामिन डी- (Vitamin D)

विटामिन डी शरीर को कैल्शियम अवशोषित करने में मदद करता है. विटामिन डी के बिना, कैल्शियम पूरी तरह से उपयोगी नहीं हो पाता है. हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए विटामिन डी का सेवन भी जरूरी है. 

कैसे करें-

मछली- सैल्मन, सार्डिन और टूना मछली में विटामिन डी अच्छी मात्रा में होता है. अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो मछली का सेवन कर सकते हैं.

अंडे की जर्दी- अंडे की जर्दी में विटामिन डी अच्छी मात्रा में पाया जाता है. 

3. मैग्नीशियम- (Magnesium)

यह हड्डियों की मजबूती बढ़ाने में मददगार है इसकी पूर्ति के लिए आप पालक, केले, नट्स और बीजों को डाइट में शामिल कर सकते हैं. 

4. फॉस्फोरस- (Phosphorus)

कमजोर हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए आप दूध दही, आदि का सेवन कर सकते हैं. 

5. प्रोटीन- (Protein)

प्रोटीन हड्डियों के निर्माण और मरम्मत में मदद कर सकता है. प्रोटीन की पूर्ति के लिए आप अंडे, दाल और मछली आदि का सेवन कर सकते हैं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

