हड्डियों में ताकत लाने के लिए क्या खाएं?

Haddi Ko Majboot Karne Ke Liye Kya Khaye: सर्दियां अपने साथ सुस्ती, जोड़ों में जकड़न और कई तरह की दिक्कतें लेकर आती हैं. ऐसे में अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हड्डियों को मजबूत बनाए रखना बेहद जरूरी है. ठंड में विटामिन डी की कमी, फिजिकल एक्टिविटी की कमी और खान-पान में गड़बड़ी के कारण हड्डियों का कमजोर होना आम है. आज हम इस स्टोरी में आपको कुछ ऐसे फूड्स के बारे में बताने वाले हैं, जो हड्डियों को मजबूत बनाए रखने में मदद कर सकते हैं.

हड्डियों को जल्दी कैसे मजबूत करें?

ड्राई फ्रूट्स: बादाम, अखरोट, किशमिश, अंजीर और काजू फैट, कैल्शियम और विटामिन ई का बेहतरीन सोर्स है, जो हड्डियों को मजबूत बनाने के साथ ही साथ इम्यूनिटी बूस्टर का भी काम कर सकते हैं. सर्दियों में रोज मुट्ठीभर ड्राई फ्रूट्स खाने से हड्डियों को मजबूत बनाया जा सकता है.

हरी पत्तेदार सब्जियां: हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, मेथी, सरसों का साग और बथुआ सर्दियों में ज्यादा खाई जाने वाली सब्जियां हैं, जो कैल्शियम, आयरन और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है. नियमित रूप से इनका सेवन करने से हड्डियों के साथ शरीर को भी स्वस्थ रखा जा सकता है.

तिल: तिल को सर्दियों का सुपरफूड माना जाता है. इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम और जिंक भरपूर मात्रा में पाया है. ऐसे में अगर आप गुड़ के साथ इसका सेवन करते हैं तो हड्डियों के लिए बहफ फायदेमंद हो सकता है. आप चाहें, तिल–गुड़ की चिक्की, लड्डू या तिल रोस्टेड रूप में खा सकते हैं.

दूध और डेयरी: सर्दियों में गर्म दूध, दही, पनीर और छाछ हड्डियों के लिए किसी वरदान हैं, जो कैल्शियम से भरपूर होते हैं, जो हड्डियों की मजबूती के लिए बेहद जरूरी माना जाता है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)