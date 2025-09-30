Roti Tips: लंचबॉक्स में गीली हो जाती है रोटी, तो ऐसे करें स्टोर घंटों रहेगी गर्म और नर्म

Tips To Keep Roti Dry: बच्चों से लेकर ऑफिस के लंचबॉक्स तक में अक्सर एक समस्या देखी जाती है कि रोटियां या पराठे गीले हो जाते हैं. क्या आप भी इस तरह की समस्या का सामना कर रहे हैं. अगर आपका जवाब हां है तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं क्योंकि, आज हम आपको ऐसे आसान टिप्स बता रहे हैं जिन्हें अपनाकर आप इस समस्या से राहत पा सकते हैं. तो चलिए बिना किसी देरी जानते हैं उन आसान टिप्स के बारे में.

लंचबॉक्स की रोटियों को गीला होने से बचाने के लिए क्या करें- (Roti Ko Gila Hone Se Kaise Bachye)

1. रोटी को ठंडा होने दें-

रोटी को लंचबॉक्स में रखने से पहले इसे पूरी तरह से ठंडा होने दें. इससे रोटी में भाप नहीं बनेगी और यह गीली नहीं होगी. इस तरह से आप लंचबॉक्स में रोटी को गीला होने से बचा सकते हैं.

ये भी पढ़ें- नस-नस से पिघलकर बाहर निकलेगा यूरिक एसिड, ये 4 सब्जियां हैं ब्रह्मास्त्र, इन लोगों को तो जरूर करना चाहिए सेवन

2. रोटी को अलग से रखें-

रोटी को सब्जी या अन्य चीजों से अलग रखें. इससे रोटी में नमी नहीं आएगी और यह गीली नहीं होगी. सब्जी के साथ में रखने से रोटी गीली हो सकती है.

3. नैपकिन में रखें-

रोटी को नैपकिन में लपेटकर रखें. इससे रोटी में नमी को सोखने में मदद मिलेगी और यह गीली नहीं होगी.

4. फॉइल पेपर में रखें-

रोटी को लंचबॉक्स में रखने से पहले इसे फॉइल पेपर में लपेटकर रखें. ऐसा करने से रोटी को गीला होने से बचा सकते हैं.

5. लंचबॉक्स को सूखा-

लंचबॉक्स को साफ और सूखा रखें. इससे रोटी में नमी नहीं आएगी और यह गीली नहीं होगी.

अस्थमा का इलाज क्या है? डॉक्टर से जानिए

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)