Bajra Ladoo Recipe: बाजरे के लड्डू कैसे बनाएं, बाजरे के लड्डू में क्या-क्या डालें की बने और भी हेल्दी

Bajra Ladoo Recipe: अगर आप भी इन लड्डू को अपनी डाइट में शामिल करना चाहते हैं, तो इस सरल रेसिपी को अपनाकर आप इन्हें घर पर बना सकते हैं.

Bajra Ladoo Recipe: बाजरे के लड्डू कैसे बनाएं, बाजरे के लड्डू में क्या-क्या डालें की बने और भी हेल्दी
बाजरा गर्म होता है या ठंडा?

Bajra Ladoo Recipe: सर्दियों के मौसम में बाजरे के लड्डू का सेवन लगभग हर घर में किया जाता है क्योंकि यह शरीर को गर्म रखने के साथ ऊर्जा भी देते हैं. गुड़, घी और बाजरे के आटे से बने यह लड्डू न सिर्फ स्वादिष्ट होते हैं बल्कि कई तरह के पोषक तत्वों से भरपूर भी होते हैं. इसमें मौजूद आयरन, कैल्शियम, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट न सिर्फ शरीर को मजबूत बनाते हैं, बल्कि कई बीमारियों से भी दूर रखते हैं. अगर आप भी इन लड्डू को अपनी डाइट में शामिल करना चाहते हैं, तो इस सरल रेसिपी को अपनाकर आप इन्हें घर पर बना सकते हैं.

बाजरे के आटे के लड्डू कैसे बनते हैं?

सामग्री

  • बाजरे का आटा
  • तिल 
  • गुड़ 
  • देसी घी 
  • तिल 
  • काजू
  • बादाम
  • इलायची पाउडर

बनाने की विधि?

बाजरे के लड्डू बनाने के लिए एक कड़ाही में बाजरे का आटा डालें और धीमी आंच पर लगातार चलाते हुए इसे 8 से 10 मिनट तक अच्छी तरह भून लें. अब भुने हुए आटे में आधा कप गर्म घी डालें फिर इसे अच्छी तरह मिला लें. अब एक अलग पैन में तिल को हल्का सा भून लें. फिर आटे में तिल, काजू और बादाम मिला दें. अब एक छोटे पैन में थोड़ा पानी डालकर गुड़ को पिघला लें और फिर गुड़ के मिश्रण को भी बाजरे के आटे में डालकर अच्छी तरह मिला लें. मिश्रण को अच्छी तरह मिलाकर हल्का ठंडा होने दें. जब यह हाथ लगाने लायक गर्म रह जाए, तब छोटे-छोटे गोले बनाकर लड्डू तैयार कर लें.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

