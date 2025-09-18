पूरी सर्दी आस-पास भी नहीं फटकेंगी बीमारियां, बस डाइट में शामिल कर लें ये 7 तरह के लड्डू

सर्दियां आते ही हमारा शरीर अक्सर थकान, खांसी, जुकाम और सुस्ती महसूस करने लगता है. इस मौसम में शरीर को अंदर से ताकत और गर्माहट देने वाले खाद्य पदार्थ जरूरी हो जाते हैं. इस मौसम में सदियों से भारतीय घरों में लड्डू बनाएं जाते है. यह लड्डू सिर्फ मीठा खाने की क्रेविंग को ही पूरी नहीं करते बल्कि, इम्यूनिटी बढ़ाने का एक शानदार तरीका भी माने जाते हैं. खासकर जब इन्हें पारंपरिक सामग्री जैसे गुड़, घी, सूखे मेवे, बाजरा, तिल, और मसालों के साथ बनाया जाए. ये लड्डू ऊर्जा से भरपूर होते हैं, पाचन के लिए बेहतर होते हैं और ठंड से बचाव में मदद कर सकते हैं. आइए जानते हैं 7 ऐसे स्वादिष्ट और हेल्दी लड्डू जिन्हें सर्दियों में अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करना चाहिए.

7 इम्यूनिटी बूस्टर लड्डू रेसिपीज जो सर्दियों में बढ़ाएंगे आपकी एनर्जी- (These 7 Dry Fruits Ladoo For Immunity In Winter)

1. गोंद के लड्डू-

गोंद सर्दियों में शरीर को भीतर से गर्म रखता है और हड्डियों को मज़बूती देता है. वहीं बादाम, काजू और घी इसके पोषण को दोगुना कर देते हैं. यह लड्डू नाश्ते या दूध के साथ खाने के लिए परफेक्ट हैं.

2. तिल-गुड़ लड्डू

तिल और गुड़ का मेल सर्दियों का बेस्ट कॉम्बिनेशन है. तिल शरीर को कैल्शियम देता है और गुड़ खून साफ करने के साथ-साथ गर्माहट भी देता है. यह बनाने में बेहद ही आसान है, बस तिल को भूनकर गुड़ की चाशनी में मिलाएं, घी और इलायची मिलाकर हाथों से गोल लड्डू बना लें.

3. खजूर और ड्राई फ्रूट्स लड्डू-

सर्दी में हेल्दी रहने के लिए खजूर और ड्राई फ्रूट्स लड्डू ज़रूर आज़माएं - यह बिना चीनी का एक स्वादिष्ट और पौष्टिक नाश्ता है, जिसमें खजूर, ड्राई फ्रूट्स और नारियल की गुडनेस होती है. ये लड्डू पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं और इन्हें बनाना भी आसान है. एक बार में ज़्यादा मात्रा में बनाकर एयरटाइट जार में स्टोर करें और पूरे मौसम में इसका मज़ा लें.

4. अखरोट लड्डू-

अखरोट और खजूर के मिश्रण से बने यह लड्डू इस मौसम में खाने के बेहतरीन विकल्प है. खजूर प्राकृतिक मिठास देता है, जिससे इसमें अतिरिक्त चीनी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती. अखरोट ओमेगा-3 फैटी एसिड से भरपूर होते हैं, जो दिमाग और दिल दोनों की सेहत के लिए फायदेमंद हैं.

5. पंजीरी लड्डू-

पंजीरी लड्डू एक बहुत ही आसान रेसिपी है, जिसे गेहूं के आटे, सूजी, मखाने और ड्राई फ्रूट्स मिलाकर बनाया जाता है. इन लड्डूओं में कई पोषक तत्व मौजूद होते है, जो सर्दी के मौसम में आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने में सहायक हो सकते हैं.

6. सौंठ और मेथी लड्डू-

मेथी के बीज, सौंफ और गुड़ से तैयार किए गए लड्डू खासतौर से गर्भवती महिलाओं के लिए काफी फायदेमंद माने जाते हैं. मेथी के बीज एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन और मिनरल्स से भरपूर होते हैं, जो बदलते मौसम में होने वाले संक्रमण से बचा सकते हैं.

7. बाजरा-मेथी लड्डू-

बाजरा सर्दियों का सुपरग्रेन है, जबकि मेथी पाचन को बेहतर करती है और शरीर में गर्माहट बढ़ाती है. यह लड्डू थकान और जोड़ों के दर्द को दूर करने में मददगार हैं बाजरे के आटे और मेथी पाउडर को घी में भूनें, गुड़ और सूखे मेवे डालकर लड्डू बना लें.

- Payal

