15 दिन तक रोजाना खाली पेट पी लें इस हरे पत्ते का पानी, फिर देखें कमाल

Curry Leaves Water Benefits: करी पत्ते को करी पत्ता, कड़ी पत्ता और मीठी नीम जैसे नामों से भी जाना जाता है. अंग्रेजी में इसे करी लीफ कहते है. करी पत्ते का वैज्ञानिक नाम है मुराया कोएनिजी है. इसे फ्रेश और ड्राई दोनों रह से इस्तेमाल कर सकते हैं. फ्रेश करी पत्ते में एक अलग खूशबू होती है. आपको बता दें कि इसमें मैग्नीशियम, कैल्शियम, फॉस्फोरस, आयरन, कॉपर और विटामिन जैसे तमाम गुण पाए जाते हैं, जो शरीर को कई लाभ पहुंचाने में मददगार हैं. अगर आप रोजाना खाली पेट सुबह करी पत्ते का पानी पीते हैं तो शरीर को इन समस्याओं से बचा सकते हैं. तो चलिए जानते हैं कैसे बनाएं करी पत्ते का पानी और क्या हैं इसके फायदे.

कैसे बनाएं करी पत्ते का पानी- (How To Make Curry Patta Water)

करी पत्ते का पानी बनाना बहुत ही आसान है. करी पत्ते का पानी बनाने के लिए सबसे पहले 7-8 फ्रेश करी पत्ते को धोकर साफ कर लें फिर इसे एक पैन में एक गिलास पानी में उबाल लें. इस पानी को हल्का गर्म करके डिटॉक्स वॉटर की तरह पिएं. आप इसे चाय की तरह भी पी सकते हैं. स्वाद बढ़ाने के लिए आप इसमें शहद और नींबू के रस को भी एड कर सकते हैं.

करी पत्ते का पानी पीने के फायदे- (Curry Patta Pani Ke Fayde)

1. मोटापा-

सर्दियों के मौसम में वजन बढ़ने की समस्या काफी देखी जाती है. अगर आप भी अपने वजन को कम करने का हेल्दी ऑप्शन तलाश रहे हैं तो आप खाली पेट करी पत्ते के पानी का सेवन कर सकते हैं. करी पत्ते का पानी शरीर से विषाक्त पदार्थों (toxins) को बाहर निकालकर शरीर को डिटॉक्स करता है, जिससे वजन कम करने में मदद मिल सकती है.

2. पाचन-

करी पत्ते का पानी पाचन क्रिया को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है, जिससे अपच, कब्ज और पेट की सूजन जैसी समस्याओं से राहत मिल सकती है.

3. स्किन-

करी पत्ता एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है जो त्वचा को नुकसान पहुंचाने वाले फ्री रेडिकल्स से बचाता है, जिससे त्वचा चमकदार और स्वस्थ बन सकती है.

4. ब्लड शुगर-

करी पत्ते वाला पानी शरीर में इंसुलिन के स्राव को बढ़ाने में मदद कर सकता है, जिससे ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल में रख सकते हैं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)