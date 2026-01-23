भारत के किस शहर को कहा जाता है Sweet Capital of India, नाम लेते ही मुंह में पानी ला देती हैं यहां कि मिठाइयां

Sweet Capital of India: भारतीय और मिठाई प्रेम किसी से छिपा नहीं है. त्योहारों से लेकर डिनर तक में भारतीय रोज मीठा खाना पसंद करते हैं. खाना खाने के बाद कुछ मीठा हो जाए, कोई शुभ काम है, तो मीठा हो जाए, खुशी का माहौल है तो मीठा हो जाए, यहां बात-बात पर मिठाई का जिक्र होता है. अगर आप मीठा खाने के शौकीन हैं, तो इस बात को समझ सकते हैं. इसलिए शायद भारत में आपको अनगिनत मिठाई के ऑप्शन मिलेंगे. पूरे देश में, हर क्षेत्र की अपनी खास मिठाइयां हैं, जो लोकल स्वाद और परंपराओं को दर्शाती हैं. फिर भी, एक शहर ऐसा है जिसका भारत की मिठाई की विरासत में अद्वितीय योगदान है. अपनी मशहूर मिठाइयों के लिए जाना जाने वाला यह शहर मीठे व्यंजनों का पर्याय बन गया है, जो दूर-दूर तक लोगों के स्वाद को लुभाते हैं. तो चलिए जानते हैं किस राज्य को मिठाइयों का शहर कहा जाता है.

भारत की मिठाई राजधानी कोलकाता- (The Sweet Capital of India Kolkata)

कोलकाता अपनी बेजोड़ पारंपरिक बंगाली मिठाइयों के लिए भारत की मिठाई राजधानी के रूप में प्रसिद्ध है. शहर की मिठाई संस्कृति का समृद्ध इतिहास है, जिसमें सदियों पुरानी रेसिपी और कारीगरी का अनूठा संगम है. मुंह में घुल जाने वाली क्लासिक मिठाइयों से लेकर क्रिएटिव और नए स्वाद तक आपको मिल जाएंगे. छेना (पनीर), गुड़ और सुगंधित मसालों जैसी फ्रेश सामग्रियों के उपयोग से इन मिठाइयों को एक यूनिक स्वाद दिया जाता है.

कोलकाता की कुछ फेमस मिठाइयां- (Here Are Some famous sweets of Kolkata)

1. रसगुल्ला- (Rasgulla)

रसगुल्ला कोलकाता की सबसे प्रसिद्ध मिठाइयों में से एक है. हल्के और स्पंजी छेना बॉल को मीठी चाशनी में डुबोकर बनाया जाता है. इसका मुलायम टेक्सचर और हल्की मिठास इसे हर अवसर के लिए एक परफेक्ट बनाता है.

2. मिष्टी दोई- (Mishti Doi)

मिष्टी दोई बंगाली घरों का एक प्रमुख स्वादिष्ट व्यंजन है. मिष्टी दोई यानी कैरामलाइज्ड मीठा दही, मिट्टी के बर्तनों में दूध और चीनी को धीरे-धीरे फर्मेंट करके बनाया जाने वाला मिष्टी दोई क्रीमी, रिच टेक्सचर और यूनिक स्वाद के लिए जाना जाता है.

3. चमचम- (Cham Cham)

चमचम, छेना से बनी और मीठी चाशनी में डूबी हुई अंडाकार आकार की रंग-बिरंगी मिठाई है. इसे अक्सर नारियल के बुरादे या खोया से सजाया जाता है और यह त्योहारों और खास मौकों पर लोग इसे सबसे ज्यादा पसंद करते हैं.

4. संदेश- (Sandesh)

संदेश बंगाल की फेमस मिठाई में से एक है. यह ताजे छेना और चीनी से बनी सॉफ्ट मिठाई केसर, पिस्ता और चॉकलेट जैसे फ्लेवर में आती है. इसका टेक्सचर और हल्की मिठास इसे खास बनाता है.

