विराट कोहली के रेस्टोरेंट गूगली डिमसम से इंस्पायर प्रोटीन रिच मोमो, एक प्लेट खाने से मिलेगा 22 ग्राम प्रोटीन 9 ग्राम फाइबर...

No Maida Googly Momos: मोमो का नाम लेते ही मुंह में पानी आ जाता है. शायद ही कोई होगा जिसे मोमो खाना पसंद न हो. लेकिन कई बार सेहत की वजह से हम अपने स्वाद के साथ समझौता कर लेते हैं. लेकिन क्या हो अगर हम आपसे कहें कि आप अपनी सेहत को बनाएं रखने के साथ स्वाद के साथ भी कोई समझौता किए बगैर मोमो खा सकते हैं. जी हां आपने बिल्कुल सही सुना. आज हम आपको एक ऐसी ही मोमो की रेसिपी बता रहे हैं, जिसे कम समय में आसानी से बना सकते हैं. nehadeepakshah ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर वीडियो शेयर कर एक ऐसी ही रेसिपी बताई है.

मैदे के बिना गूगली मोमोज बनाने का आसान तरीका इसमें 22 ग्राम प्रोटीन, 440 कैलोरी, 9 ग्राम फाइबर पाया जाता है. विराट कोहली के रेस्टोरेंट के गूगली डिमसम से इंस्पायर.

कैसे बनाएं गूगली मोमो- (How To Make No Maida Googly Momos)

सामग्री-

12 पीस भरने के लिए -

1/2 छोटा चम्मच तेल

4 से 5 लहसुन की कलियां

1 हरी मिर्च

1 छोटा चम्मच कसा हुआ अदरक

150 ग्राम सब्ज़ियां - गाजर, बीन्स, बेबी कॉर्न. आप चाहें तो शतावरी, मशरूम या अपनी पसंद की कोई और सब्ज़ी भी डाल सकते हैं.

150 ग्राम टोफू

2 छोटे चम्मच हल्का सोया सॉस

स्वादानुसार नमक

काली मिर्च

लाल मिर्च पाउडर

बैग को बांधने के लिए कुछ उबले हुए हरे धनिये के डंठल

यहां देखें पोस्टः

विधि-

सबसे पहले आप एक पैन में थोड़ा सा तेल डालें, इसमें कटे हुए लहसुन, अदरक और हरी मिर्च को हल्का सा भून लें. फिर इसमें कटी हुई सब्जियां डालें और सोया सॉस डालकर टोफू या पनीर डालकर अच्छे से मिक्स कर लें. इन मोमो को बनाने के लिए सबसे पहले 6 राइस पेपर शीट (आप चौकोर या गोल शीट ले सकते हैं) उबले हुए चुकंदर का पेस्ट और पानी (लाल रंग के लिए) हर मोमो के लिए आधी शीट का इस्तेमाल करें. हर चौकोर शीट को चार छोटे चौकोर टुकड़ों में काट लें. इसमें फिलिंग एड करें इसकी पोटली बना कर इसे बांध दें. कम से 5 मिनट के लिए इस स्टिम करें. मोमो बनकर तैयार हैं इसे अपनी पसंद की सॉस के साथ पेयर करें.

टिप्स-

राइस पेपर को सिर्फ 5 से 6 सेकंड के लिए पानी में भिगोएं, मोमोज़ को थोड़ी गीली प्लेट पर रखें.

स्टीमिंग प्लेट को तेल से चिकना कर लें या स्टीम करने के लिए केले का पत्ता/बेकिंग शीट का इस्तेमाल करें.

