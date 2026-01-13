विज्ञापन
सर्दियों में गाजर-सूजी को भूल जाएंगे! आंवले का ये हलवा बन जाएगा आपकी सेहत का देसी सुपरटॉनिक, पढ़ें आसान रेसिपी

Amla Halwa Recipe: गाजर, सूजी का हलवा तो सभी ने खाया होगा, लेकिन क्या आपने आंवले का हलवा खाया है? आइए यहां जानिए आंवला का हलवा बनाने की स्टेप-बाई स्टेप-रेसिपी.

Amla Halwa Recipe: सर्दियों में खाने के लिए आंवले का हलवा एक बेहतरीन विकल्प है.

Amla Halwa Benefits: सर्दियों का मौसम आते ही रसोई में हलवे की खुशबू फैलने लगती है. कोई गाजर का हलवा बनाता है तो कोई सूजी का, लेकिन अगर आप इस बार कुछ अलग, सेहत से भरपूर और देसी स्वाद वाला ट्राई करना चाहते हैं, तो आंवले का हलवा एक बेहतरीन विकल्प है. आंवला, जिसे भारतीय घरों में सदियों से आयुर्वेदिक खजाना माना गया है, सर्दियों में शरीर को अंदर से मजबूत करता है. जब यही आंवला हलवे के रूप में बनकर प्लेट में आता है, तो स्वाद के साथ-साथ सेहत का डबल फायदा देता है.

आंवला हलवा उन लोगों के लिए भी खास है जो मीठा खाने से पहले सोचते हैं. क्योंकि यह सिर्फ स्वाद नहीं देता, बल्कि इम्युनिटी बढ़ाने, पाचन सुधारने और शरीर को गर्म रखने में भी मदद करता है. ठंडी हवाओं और गिरते तापमान के बीच अगर रोज थोड़ा-सा आंवला हलवा खाया जाए, तो यह सच में देसी हेल्थ टॉनिक जैसा काम करता है.

आंवले का हलवा क्यों है खास?

  • यह हलवा विटामिन सी से भरपूर होता है, जो सर्दियों में सर्दी-खांसी से बचाव में मदद करता है.
  • आंवला शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करता है.
  • यह पाचन को दुरुस्त रखता है और पेट की समस्याओं में राहत देता है.
  • ठंड के मौसम में शरीर को अंदर से गर्म रखने में सहायक होता है.

आंवले का हलवा बनाने की आसान सामग्री

  • ताजा आंवला - 500 ग्राम
  • देसी घी - 3 से 4 टेबलस्पून
  • गुड़ या देशी खांड - स्वाद अनुसार
  • इलायची पाउडर - आधा छोटा चम्मच
  • काजू, बादाम (कटे हुए) - थोड़े से

आंवले का हलवा बनाने की सरल विधि | A Simple Method For Making Amla Halwa

  • सबसे पहले आंवले अच्छी तरह धो लें और भाप में नरम होने तक उबाल लें.
  • ठंडा होने पर बीज निकालकर आंवलों को कद्दूकस कर लें या मिक्सी में मोटा पीस लें.
  • कढ़ाही में देसी घी गर्म करें और उसमें पिसा हुआ आंवला डालें.
  • धीमी आंच पर लगातार चलाते हुए इसे तब तक भूनें जब तक खुशबू न आने लगे.
  • अब इसमें गुड़ या खांड डालें और अच्छी तरह मिलाएं.
  • इलायची पाउडर और ड्रायफ्रूट्स डालकर हलवा गाढ़ा होने तक पकाएं.

कुछ ही मिनटों में तैयार यह हलवा रंग में भले हल्का हो, लेकिन स्वाद में बेहद रिच होता है.

सर्दियों में आंवला हलवा खाने के फायदे | Benefits of Eating Amla (Indian gooseberry) Halwa in Winter

  • रोजाना थोड़ी मात्रा में खाने से इम्युनिटी बूस्ट होती है.
  • बालों और त्वचा के लिए यह बहुत फायदेमंद माना जाता है.
  • जोड़ों के दर्द और शरीर की थकान में राहत मिलती है.
  • बच्चों और बुज़ुर्गों-दोनों के लिए पोषण से भरपूर विकल्प है.

कब और कितना खाएं?

आंवले का हलवा सुबह नाश्ते के बाद या दोपहर में खाना ज्यादा फायदेमंद होता है. रोज 1-2 चम्मच काफी होते हैं. ज्यादा खाने से बचें, क्योंकि हर चीज़ संतुलन में ही अच्छी लगती है.

क्यों कहलाता है देसी हेल्थ टॉनिक?

क्योंकि इसमें न तो मैदा है, न सूजी और न ही केमिकल वाली मिठास. देसी घी, आंवला और गुड़-तीनों मिलकर इसे ऐसा पौष्टिक बना देते हैं कि यह दवा और मिठाई के बीच का सेतु बन जाता है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

