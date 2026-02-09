गाजर और लौकी छोड़िए, घर पर ट्राई करें टमाटर का हलवा, खाने वाले बार-बार पूछेंगे आपसे रेसिपी

Tamatar Ka Halwa: जब भी हलवे की बात होती है, तो सबसे पहले दिमाग में गाजर का हलवा या लौकी का हलवा ही आता है. सालों से ये दोनों हलवे हमारी रसोई और त्योहारों की शान बने हुए हैं. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि टमाटर से भी ऐसा हलवा बन सकता है, जिसे खाकर लोग उंगलियां चाटते रह जाएं? सुनने में थोड़ा अजीब जरूर लगता है, लेकिन यकीन मानिए, टमाटर का हलवा स्वाद, खुशबू और सेहत तीनों के मामले में आपको चौंका देगा.

टमाटर आमतौर पर सब्जी, दाल या चटनी तक ही सीमित रहता है. लेकिन, जब यही टमाटर घी, दूध और मेवों के साथ मिलकर हलवे का रूप लेता है, तो उसका खट्टा-मीठा स्वाद कुछ ऐसा बनता है कि पहली ही बाइट में दिल जीत ले. खास बात यह है कि जो लोग गाजर या लौकी का हलवा रोज-रोज खाकर बोर हो चुके हैं, उनके लिए यह एक बिल्कुल नया और यूनिक ऑप्शन है.

ये भी पढ़ें: शरीर को सेहतमंद रखने के लिए वसंत ऋतु में कैसी रखें अपनी डाइट?

टमाटर का हलवा क्यों है खास? | Why is Tomato Halwa Special?

1. अनोखा स्वाद: टमाटर की हल्की खटास और चीनी की मिठास मिलकर एक ऐसा फ्लेवर बनाती है, जो न ज़्यादा मीठा लगता है और न ही भारी.

2. सेहत से भरपूर: टमाटर में लाइकोपीन, विटामिन C और एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर होते हैं. हलवे के रूप में भी इसके कई पोषक तत्व बने रहते हैं.

3. आसान और बजट-फ्रेंडली: टमाटर हर मौसम में आसानी से मिल जाते हैं और महंगे भी नहीं होते. कम सामग्री में यह खास मिठाई बन जाती है.

टमाटर का हलवा बनाने की झटपट विधि | Quick And Easy Recipe for Making Tomato Halwa

सबसे पहले पके हुए लाल टमाटरों को उबालकर उनका छिलका निकाल लें और मिक्सी में पीसकर स्मूद प्यूरी बना लें. अब एक कड़ाही में थोड़ा सा घी गरम करें और उसमें टमाटर की प्यूरी डालकर मध्यम आंच पर पकाएं. जब प्यूरी गाढ़ी होने लगे, तब इसमें दूध डालें और लगातार चलाते रहें.

अब स्वादानुसार चीनी डालें और तब तक पकाएं, जब तक मिश्रण कड़ाही छोड़ने न लगे. आखिर में इलायची पाउडर, काजू, बादाम और किशमिश डालकर हलवे को खुशबूदार बनाएं. ऊपर से थोड़ा सा घी डालकर सर्व करें.

कब और कैसे परोसें?

टमाटर का हलवा आप खास मेहमानों के लिए त्योहारों पर या फिर कुछ नया ट्राई करने के लिए बना सकते हैं. इसे गर्म-गर्म परोसें, ऊपर से थोड़े ड्राई फ्रूट्स डालें और देखिए खाने वाले बार-बार आपसे रेसिपी पूछेंगे.

अगर आप भी कुछ हटकर, स्वादिष्ट और सेहतमंद मिठाई बनाना चाहते हैं, तो इस बार गाजर और लौकी को साइड में रखिए और टमाटर के हलवे को ज़रूर ट्राई कीजिए. यकीन मानिए, यह आपकी किचन की नई स्टार डिश बन जाएगी.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)