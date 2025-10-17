विज्ञापन
विशेष लिंक

Sugar Free Rasgulla for Diwali : जानिए घर पर कैसे बनाएं शुगर फ्री रसगुल्ला

हम आपको यहां पर शुगर फ्री रसगुल्ले की रेसिपी बताने जा रहे हैं, जिससे आपकी दीवाली फीकी नहीं बल्कि स्वाद से भरपूर होगी और आपका शुगर लेवल भी मेंटेन रहेगा. तो बिना देर किए आइए जानते हैं...

Read Time: 2 mins
Share
Sugar Free Rasgulla for Diwali : जानिए घर पर कैसे बनाएं शुगर फ्री रसगुल्ला
आपको यहां पर शुगर फ्री रसगुल्ले की रेसिपी बताने जा रहे हैं.

Rasgulla recipe : तीज त्योहार हो या कोई पूजा पाठ मिठाईयों कि बिना अधूरा है. लेकिन मिठाई की मिठास ब्लड शुगर के रोगियों के लिए तो जहर के समान है. इसलिए उन्हें अपने मन को मारना पड़ता है और फीके स्वाद के साथ त्योहार मनाना पड़ता है. लेकिन अब आपको अपने मन को दबाना नहीं पड़ेगा. अब आप सोच रहे होंगे वौ कैसे? तो आपको बता दें कि हम आपको यहां पर शुगर फ्री रसगुल्ले की रेसिपी बताने जा रहे हैं, जिससे आपकी दीवाली फीकी नहीं बल्कि स्वाद से भऱपूर होगी और आपका शुगर लेवल भी मेंटेन रहेगा. तो बिना देर किए आइए जानते हैं...

शुगर फ्री रसगुल्ला बनाने के लिए सामग्री

इसे बनाने के लिए आपको 1 लीटर दूध, दूध फाड़ने के लिए नींबू का रस या सिरका 2 चम्मच,  4 कप पानी, स्टीविया या शुगर फ्री गोलियां ( स्वादानुसार), कुछ बूंदें गुलाब जल (ऑप्शनल), सजाने के लिए  कुछ केसर के धागे चाहिए. 

यह भी पढ़ें

कितने आटे को मिलाकर बनता है Multigrain Atta? आज जान लो सबके नाम

अब आते हैं बनाने की विधि

कैसे बनाएं शुगर फ्री रसगुल्ला

  • सबसे पहले आप दूध को उबाल लीजिए और फिर उसमें नींबू का रस डालकर फाड़िए.
  • अब आप फटा हुआ दूध छान लें और ठंडे पानी से धोकर खट्टापन निकाल दीजिए.
  • इसके बाद छेना को 10 से 12 मिनट तक मसलें जब तक वह मुलायम न हो जाए, फिर छोटे गोले बना लीजिए.
  • अब पानी गरम करें और उसमें स्टीविया या शुगर फ्री डालें. जब उबाल आने लगे तो रसगुल्ले डाल दीजिए.
  • ढक्कन लगाकर मध्यम आंच पर 10-12 मिनट तक पकाइए.
  • गैस बंद कर दीजिए और ठंडा होने के बाद गुलाब जल या केसर डालिए.


(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Sugar Free Rasgulla For Diwali, Diwali Special Sugar Free Sweets, Food
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com