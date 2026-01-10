विज्ञापन
विशेष लिंक

अमेरिका ने पलटी 40 साल पुरानी सोच, हाई-कार्ब डाइट को किया अलविदा: नया रियल फूड पिरामिड क्या कहता है?

America Food Guideline: करीब 40 साल बाद अमेरिका ने ऑफिशियल तौर पर ये स्वीकार कर लिया है कि वो डाइट को लेकर अब तक गलत दिशा में था.

Read Time: 3 mins
Share
अमेरिका ने पलटी 40 साल पुरानी सोच, हाई-कार्ब डाइट को किया अलविदा: नया रियल फूड पिरामिड क्या कहता है?
America Food Guideline: अमेरिका ने बदल दी पूरी फूड गाइडलाइन.

America Food Guideline: करीब 40 साल बाद अमेरिका ने ऑफिशियल तौर पर ये स्वीकार कर लिया है कि वो डाइट को लेकर अब तक गलत दिशा में था. जो देश पूरी दुनिया को हाई-कार्ब, लो-फैट डाइट सिखा रहा था, उसने अब पूरा खेल बदल दिया है. हाल ही में व्हाइट हाउस ने नया “रियल फूड पिरामिड” और नई डाइट गाइडलाइंस जारी की हैं, जो पुराने फूड पिरामिड से बिल्कुल उलट हैं.

प्रोटीन को मिली पहली जगह

सबसे बड़ा बदलाव यह है कि अब ब्रेड, चावल और अनाज फूड पिरामिड का बेस नहीं रहे. उनकी जगह अब प्रोटीन को सबसे ज्यादा महत्व दिया गया है. नई गाइडलाइंस के मुताबिक, प्रोटीन की रिकमेंडेशन बढ़ाकर 1.6 ग्राम प्रति किलो बॉडी वेट कर दी गई है, जो पहले के मुकाबले लगभग दोगुनी है. यानी अब साफ माना जा रहा है कि शरीर की सेहत के लिए पर्याप्त प्रोटीन बेहद जरूरी है.

फैट

दूसरा और उतना ही बड़ा बदलाव फैट को लेकर डर का खत्म होना है. सालों तक लोगों को सिखाया गया कि फैट खाने से मोटापा बढ़ता है, लेकिन अब अमेरिका खुद मान रहा है कि यह सोच अनसाइंटिफिक थी. नई गाइडलाइंस में फुल-फैट डेयरी, अंडे, और हेल्दी फैट्स को फिर से डाइट में शामिल किया गया है. साफ कहा गया है कि नेचुरल फैट खाने से हम फैट नहीं होते.

ये भी पढ़ें: Ultra-Processed Food Lawsuit: अमेरिका में Nestle, Coca-Cola समेत 10 बड़ी फूड कंपनियों पर केस

कार्बोहाइड्रेट और ग्रेन्स

तीसरा अहम बदलाव कार्बोहाइड्रेट और ग्रेन्स पर कटौती है. यहां तक कि होल ग्रेन्स और शुगर को भी सीमित करने की सलाह दी गई है. फोकस अब कैलोरी नहीं, बल्कि न्यूट्रिएंट-डेंस फूड पर है. गाइडलाइंस में यह भी साफ कहा गया है कि क्रॉनिक डिजीज (जैसे डायबिटीज़, मोटापा) से जूझ रहे लोगों को लो-कार्ब डाइट से बेहतर हेल्थ मिल सकती है.

एडेड शुगर

इसके अलावा, एडेड शुगर को पूरी तरह गैर-ज़रूरी बताया गया है. खास तौर पर चार साल से कम उम्र के बच्चों के लिए नो एडेड शुगर एट ऑल की सिफारिश की गई है. यह बदलाव सिर्फ डाइट का नहीं, बल्कि क्रॉनिक बीमारियों को रिवर्स करने की दिशा में एक बड़ा यू-टर्न है. सालों तक सरकारी नीतियों और फूड-फार्मा इंडस्ट्री ने सस्ते प्रोसेस्ड फूड और इलाज पर जोर दिया, प्रिवेंशन को नजरअंदाज किया.

अमेरिका का असर भारत पर भी साफ दिखता है. हाल ही की ICMR स्टडी बताती है कि एक भारतीय की 60–70% कैलोरी आज भी कार्बोहाइड्रेट से आती है. हम अब भी 1992 की डाइट गाइडलाइंस फॉलो कर रहे हैं, जिन्हें अमेरिका खुद अब कूड़ेदान में डाल चुका है.

History of Samosa- Swaad Ka Safar | समोसे का इतिहास | जानें ईरान से भारत कैसे पहुंचा समोसा

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Nutrition Data, Nutrition Facts, MAHA, Ultra-processed Foods, Americe New Food Guideline, America Ki New Food Guideline Kya Hai, Food News, 40 Years Food Guideline Change
Get App for Better Experience
Install Now