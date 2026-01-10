विज्ञापन
Ultra-Processed Food Lawsuit: अमेरिका में Nestle, Coca-Cola समेत 10 बड़ी फूड कंपनियों पर केस

Ultra Processed Food: अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को शहर ने Nestle, Coca-Cola और Kraft Heinz समेत 10 बड़ी फूड कंपनियों पर अल्ट्रा-प्रोसेस्ड फूड बेचने को लेकर मुकदमा दायर किया है. जानिए पूरा मामला.

Ultra Processed Fiood: बड़ी नामी कंपनियों पर हुआ केस.

Ultra Processed Food: अमेरिका में अल्ट्रा-प्रोसेस्ड फूड (Ultra-Processed Foods) को लेकर अब तक का सबसे बड़ा कानूनी कदम उठाया गया है. Kraft Heinz, Nestle, Coca-Cola समेत 10 बड़ी फूड कंपनियों पर सैन फ्रांसिस्को शहर ने मुकदमा दायर किया है. यह अपनी तरह का पहला केस बताया जा रहा है, जिसमें इन कंपनियों पर आरोप लगाया गया है कि उनके फूड आइटम्स इस तरह से तैयार कर रहे हैं जो लोगों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं और उन्हें इस तरह से डिजाइन किया गया कि लोग इनके आदी हो जाएं.

सैन फ्रांसिस्को के ऑफिसर्स का कहना है कि इन कंपनियों की रणनीतियां तंबाकू उद्योग जैसी हैं. उनका आरोप है कि कंपनियों को पहले से पता था कि उनके प्रोडक्ट्स लोगों को गंभीर बीमारियां दे सकते हैं, इसके बावजूद उन्होंने सच्चाई को छिपाया, अरबों डॉलर का मुनाफा कमाया और आम लोगों को इसके परिणाम भुगतने के लिए छोड़ दिया.

अल्ट्रा-प्रोसेस्ड फूड्स को लेकर रिसर्च में सामने आया है कि ये 12 से ज्यादा स्वास्थ्य समस्याओं का खतरा बढ़ाते हैं, जिनमें मोटापा, किडनी डिजीज, डिप्रेशन और अन्य गंभीर बीमारियां शामिल हैं. शहर का दावा है कि इन कंपनियों ने एक पब्लिक हेल्थ क्राइसिस को जन्म दिया है और अब इन्हें इलाज पर होने वाले मेडिकल खर्च की जिम्मेदारी लेनी चाहिए.

ऑफिसर्स ने कहा, “यह केस उन कंपनियों के खिलाफ है जिन्होंने ऐसे फूड आइटम्स बनाए जो नुकसानदायक और नशे की तरह लत लगाने वाले हैं, और जिन्हें सिर्फ मुनाफा बढ़ाने के लिए बेचा गया.”

सैन फ्रांसिस्को का ये भी आरोप है कि फूड इंडस्ट्री ने अपने उत्पादों में हजारों नए केमिकल्स जोड़े हैं, जिनका मकसद खाने को ज्यादा स्वादिष्ट और बेहद एडिक्टिव बनाना है. यही वजह है कि लोग जरूरत से ज्यादा इनका सेवन करने लगते हैं. रिपोर्ट के अनुसार, ऑस्ट्रेलिया में लगभग 50% डाइट अल्ट्रा-प्रोसेस्ड फूड से बनी हुई है, जो अमेरिका से बस थोड़ा ही कम है. यह आंकड़ा दिखाता है कि यह समस्या सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं, बल्कि एक वैश्विक स्वास्थ्य संकट बनती जा रही है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

