पेट के डॉक्टर ने बताया आंवला खाना चाहिए या एवोकाडो, दोनों में से क्या है ज्यादा फायदेमंद

Amla Khane Ke Fayde: आजकल सोशल मीडिया, फिटनेस ब्लॉग्स और हेल्थ इंफ्लुएंसर्स पर अगर किसी फल का सबसे ज्यादा नाम गूंजता है, तो वह है एवोकाडो. इसकी तस्वीरें सलाद, स्मूदी और हेल्दी रेसिपीज में इतनी दिखती हैं कि लगता है जैसे यही दुनिया का सबसे अनोखा सुपरफूड हो. लेकिन ऐसी दुनिया में, जहां एवोकाडो को हेल्थ ट्रेंड का चेहरा बना दिया गया है, भारत का अपना आंवला कहीं कोने में चुपचाप बैठा हुआ है. जिसे कम आंका गया, कम समझा गया, लेकिन इसके शक्तिशाली गुण आज भी उतने ही कमाल हैं.

फोर्टिस वसंत कुंज, दिल्ली के गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट और हेपेटोलॉजिस्ट, डॉ. शुभम वात्स्य कहते हैं कि अगर आंवले को एवोकाडो की आधी मार्केटिंग भी मिल जाए तो भारत सबसे स्वस्थ देशों में गिना जाएगा. वो बताते हैं कि रोजाना सिर्फ़ एक छोटा आंवला आपके शरीर को ऐसे फायदे देता है जिन्हें बड़े-बड़े ग्लोबल सुपरफूड भी मैच नहीं कर पाते. आइए जानते हैं पेट के डॉक्टर ने और क्या बताया.

आंवला खाने के चमत्कारिक फायदे | Amla Khane Ke Bade Fayde

1. पूरा दिन का Vitamin C सिर्फ़ एक छोटे आंवले में

डॉ. वत्स्य बताते हैं कि एक छोटा आंवला आपके पूरे दिन की विटामिन C की जरूरत को पूरा कर देता है. इससे मिलती है मजबूत इम्यूनिटी, वायरल और मौसमी संक्रमणों से सुरक्षा, शरीर में सूजन पर कंट्रोल. यानी रोज एक आंवला खाने से कम बीमारियां और ज्यादा एनर्जी.

2. दिल को बनाता है सुपर स्ट्रॉन्ग

आज के तनावभरे समय में हार्ट डिजीज सबसे बड़ा खतरा हैं. डॉ. वत्स्य के अनुसार, आंवले में भरपूर एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो कोलेस्ट्रॉल को ऑक्सीकृत होने से रोकते हैं.

इससे धमनियां साफ रहती हैं, ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहता है, हार्ट अटैक का जोखिम कम होता है, यानी आंवला सिर्फ फल नहीं, दिल का रक्षक है.

3. शुगर कंट्रोल में नेचुरल डॉक्टर

डायबिटीज से जूझ रहे लोगों के लिए आंवला किसी वरदान से कम नहीं. डॉ. वत्स्य बताते हैं कि आंवले के नियमित सेवन से ब्लड शुगर लेवल स्थिर रहता है, इंसुलिन सेंसिटिविटी बेहतर होती है, मेटाबोलिज्म बैलेंस रहता है. इसमें मौजूद पॉलीफेनोल्स शरीर को भीतर से हेल्दी रखते हैं और गंभीर समस्याओं से बचाते हैं.

4. एंटी कैंसर गुण - बॉडी को देते हैं सुरक्षा कवच

आंवला केवल विटामिन C का भंडार ही नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट भी है. इसके पॉलीफेनोल्स DNA को डैमेज होने से बचाते हैं और कोशिकाओं के उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा करते हैं. यानी यह शरीर को भविष्य में गंभीर बीमारियों से लड़ने की क्षमता देता है.

5. त्वचा और बाल दोनों को बनाता है जवां और ग्लोइंग

अगर आप नेचुरल एंटी-एजिंग का सबसे सस्ता और असरदार तरीका ढूंढ रहे हैं, तो आंवला ही जवाब है. डॉ. वत्स्य बताते हैं कि, त्वचा पर झुर्रियों को कम करता है, चेहरे पर निखार लाता है, बालों को मजबूत और चमकदार बनाता है, हेयरफॉल में कमी करता है. यानी आंवला अंदर भी, बाहर भी सबको खूबसूरत रखता है.

हमारे पारंपरिक सुपरफूड्स को पहचान क्यों नहीं मिलती?

डॉ. वत्स्य कहते हैं कि दुनिया के हेल्थ ट्रेंड आते-जाते रहते हैं.

आज एवोकाडो ट्रेंड में है, कल कोई और फल होगा.

लेकिन आंवला, पीढ़ियों से भारत की थाली में है और इसका हर गुण विज्ञान द्वारा सिद्ध है.

अब समय है कि हम अपने लोकल, सस्ते और बेहद प्रभावी सुपरफूड को उसकी सही जगह दें.

अगर आप अपनी इम्यूनिटी, हार्ट हेल्थ, शुगर कंट्रोल और नेचुरल ब्यूटी को बिना किसी महंगे सुपरफूड के बढ़ाना चाहते हैं, तो रोजाना सिर्फ एक आंवला अपनी डाइट में शामिल कर लें.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)