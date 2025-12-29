करीना कपूर के दिमाग में हमेशा घूमता है खाना, फोटो शेयर कर लिखा- डिनर का सपना देखते हुए, लंच खत्म किया

एक्ट्रेस करीना कपूर के दिमाग में हमेशा खाने का ख्याल रहता है और उनका लेटेस्ट सोशल मीडिया पोस्ट भी इसी बात को कन्फर्म करता है. बेबो ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल के स्टोरीज़ सेक्शन में अपनी एक शानदार फोटो पोस्ट की, जिसमें उनके होंठ पाउट किए हुए थे और उन्होंने ब्लैक सनग्लासेस लगाए हुए थे. हालांकि, कैप्शन ने सबका ध्यान खींचा. उन्होंने माना कि किसी भी सच्चे फूडी की तरह, उन्होंने अपना लंच खत्म करते ही डिनर के बारे में सोचना शुरू कर दिया था. उन्होंने कैप्शन में लिखा, "डिनर का सपना देखते हुए लंच खत्म किया."

हालांकि, यह पहली बार नहीं है जब करीना ने खाने के लिए अपने बहुत प्यार के बारे में खुलकर बात की है. हाल ही में फिल्ममेकर करण जौहर ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें करीना अपने बेटे तैमूर के स्कूल में एनुअल डे फंक्शन के दौरान समोसा खा रही थीं. क्लिप में, KJo ने बेबो के सभी फैंस को बताया कि जब उन्हें लगा कि एक्ट्रेस डाइट पर हैं, तो वह समोसा खाते हुए पकड़ी गईं. उन्होंने आगे कहा, “करीना कपूर स्कूल प्ले में यही कर रही हैं, समोसा खा रही हैं. आप सभी लोगों को जो लगता है कि वह डाइट पर हैं, वह यही खा रही हैं – एक बड़ा समोसा.”

करण ने मज़ाक में करीना को ‘कार्बी डॉल' भी कहा, जिसका मतलब था एक समोसे में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा. करण ने कहा, “मुझे तुम पर गर्व है, बेबो. मुझे तुम पर गर्व है. तुम एक कार्बी डॉल हो. मुझे यह बहुत पसंद है.” करीना ने बताया कि वह अभी किसी डाइट पर नहीं हैं.

काम की बात करें तो, बेबो ने अपनी आने वाली इन्वेस्टिगेटिव क्राइम-थ्रिलर "दायरा" की शूटिंग पूरी कर ली है.मेघना गुलज़ार के डायरेक्शन में बनी इस बहुप्रतीक्षित प्रोजेक्ट में पृथ्वीराज सुकुमारन भी लीड रोल में होंगे. सोशल मीडिया पर अपडेट शेयर करते हुए, मेकर्स, जंगली पिक्चर्स ने करीना, पृथ्वीराज और मेघना की कैमरे की ओर मुस्कुराते हुए एक तस्वीर शेयर की.