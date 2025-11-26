विज्ञापन
आज क्या बनाऊं: सिर्फ 10 मिनट में बनाएं टेस्टी और हेल्दी सूजी रोल, उंगलियां चाटते रह जाएंगे खाने वाले

Sooji Rolls Recipe: रोल का नाम लेते ही बच्चों के मुंह में पानी आ जाता है. अगर आप भी अपनी फैमिली को टेस्टी लेकिन हेल्दी रोल बनाकर खिलाना चाहते हैं तो एक बार जरूर ट्राई करें सूजी से बने रोल.

Sooji Rolls: कैसे बनाएं सूजी रोल.

Sooji Rolls Recipe: कई बार एक ही तरह का बोरिंग खाना खाने का मन नहीं करता है. ऐसे में कुछ टेस्टी लेकिन हेल्दी खाने का मन करता है. अगर आप भी कुछ ऐसी ही रेसिपी की तलाश कर रहे हैं, जिसे बच्चे से लेकर बड़े तक चाव से खाएं तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं. क्योंकि आज हम आपको एक ऐसी ही डिश के बारे में बता रहे हैं जिसे बहुत ही कम समय में आसानी से बनाया जा सकता है. 

सूजी रोल खाने में स्वादिष्ट और हेल्दी होते हैं. इसे आसानी से कम समय में बनाया जा सकता है. सूजी को कई जगह पर रवा के नाम से भी जानते हैं. इससे कई तरह की रेसिपीज बनाई जा सकती हैं. सूजी में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फाइबर, विटामिन बी (जैसे थायमिन और फोलेट), आयरन, मैग्नीशियम, और ज़िंक जैसे खनिज भी भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, जो शरीर को कई लाभ पहुंचाने में मददगार हैं.

कैसे बनाएं सूजी रोल- (How To Make  Sooji Rolls)

सूजी रोल बनाने के लिए सबसे पहले एक ग्राइंडिंग जार में 1 कप सूजी और 2 टेबल स्पून आटा (गेहूं का आटा) डालें. इसमें थोड़ा दही, थोड़ा पानी और नमक डालें. फिर से अच्छी तरह मिला लें. हरा धनिया और चिली फ्लेक्स या लाल मिर्च पाउडर डालें. बैटर को कुछ मिनट के लिए रेस्ट करने दें. एक प्लेट में तेल लगाकर चिकना कर लें. बैटर को प्लेट में डालें और समान रूप से फैलाएं. इडली की तरह इसे भी लगभग 3 मिनट तक ऐसे ही स्टीम कर लें. इसे ठंडा होने दें और लंबी पतली स्ट्रिप्स में काट लें. स्ट्रिप्स को रोल करें और एक तरफ रख दें. अब तेल में राई, हींग, हरी मिर्च और कढ़ी पत्ता डालकर तड़का बनाएं. तड़के में सूजी रोल डालें और अच्छी तरह से कोट करने के लिए मिलाएं और सर्व करें.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

