आज क्या बनाऊं: सिर्फ 15 मिनट में बनाएं आलू गोभी की स्वादिष्ट सब्जी, उंगलियां चाटते रह जाएंगे खाने वाले

Aloo Gobhi Recipe: ठंड के मौसम में तरह-तरह की सब्जियां आती हैं और उन्हें सेहत के लिए काफी फायदेमंद भी माना जाता है. लेकिन एक सब्जी ऐसी है जिसे बच्चे से लेकर बड़े तक खाना पसंद करते हैं. जी हां आपने सही गेस किया हम बात कर रहे हैं आलू गोभी की स्वादिष्ट सब्जी की. इस डिश की लोकप्रियता इस कदर है कि इसे शादियों से लेकर, धार्मिक त्योहारों और भंडारों में भी परोसा जाता है. अगर आप भी इस सब्जी को ढाबे जैसी स्वादिष्ट बनाना चाहते हैं तो आप हमने आपको कवर किया है. चलिए बिना किसी देरी के रेसिपी पर चलते हैं.

कैसे बनाएं आलू गोभी की स्वादिष्ट सब्जी- (Masala Aloo Gobhi Recipe)

इस सब्जी को बनाने के लिए सबसे पहले आप मीडियम साइज का फूल गोभी लें और इसको कट कर लें. आलू को अच्छे से धोकर उनको काट लें. फिर सबसे पहले गोभी को शैलो फ्राई करें फिर इसमें हल्दी पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और नमक डाल कर गरम तेल में फ्राई कर लें. अब उसी तेल में आलू के टुकड़ों को भी शैलो फ्राई कर लें.

अब जीरा, कटा हुआ प्याज, कद्दूकस किया हुआ अदरक, कद्दूकस किया हुआ लहसुन, थोड़ा सा हींग और हरी मिर्च को डालकर भूनें. फिर इसमें दरदरा पिसा हुआ टमाटर और मसाले जैसे लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और हल्दी पाउडर डाल दें. इसमें थोड़ा सा पानी डालें ताकि मसाला जले नहीं. अब आता है ढाबा स्टाइल का सीक्रेट इस मसाले में थोड़ी मलाई, कसूरी मेथी और अमचूर पाउडर डालकर अच्छे से मिक्स कर लें. अब इसमें थोड़ी मटर डालें और अच्छी तरह मिलाएं. फिर तले हुए आलू और गोभी, कद्दूकस किया हुआ अदरक, गरम मसाला और हरा धनिया डाल कर अच्छे से मिक्स कर दें और इसे कुछ देर तक पकाएं. आपकी सब्जी बनकर तैयार है. इसे आप घर आए गेस्ट को भी सर्व कर सकते हैं.

