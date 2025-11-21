क्या रात में छाछ पीना चाहिए? छाछ पीने से कौन सी बीमारी ठीक होती है?

Chach Ke Fayde: खाने के साथ छाछ लगभग हर कोई पसंद करता है, ज्यादातर लोग इसे लंच के समय पीना पसंद करते हैं. यह एक हल्की, आसानी से पचने वाली और शरीर को शांत करने वाली हेल्दी ड्रिंक है, लेकिन आज सवाल यह है कि क्या रात में सोने से पहले छाछ पीना चाहिए या नहीं? तो आइए जानते हैं रात को सोने से पहले छाछ पीनी चाहिए या नहीं और अगर हां, तो इसे पीने के क्या फायदे हैं?

रोज छाछ पीने से क्या फायदे होते हैं?

पाचन: छाछ में प्रोबायोटिक्स पाए जाते हैं, जो आंतों को स्वस्थ रखने में मदद कर हैं. ऐसे में सोने से छाछ पीने से खाने को आसानी से पचाया जा सकता है और पेट हल्का महसूस हो सकता है. यह गैस, बदहजमी और भारीपन जैसी समस्याओं को कम करने में मदद कर सकता है.

एसिडिटी: रात को खाना खाने के बाद एसिडिटी बढ़ने की समस्या आम है. छाछ पेट को ठंडक देती है और एसिड को बैलेंस करने में मदद कर सकती है. इसमें मौजूद लैक्टिक एसिड पाचन रसों को कंट्रोल कर सकता है, जिससे रात में होने वाली खट्टी डकार और जलन में राहत मिल सकती है.

अच्छी नींद: छाछ शरीर को शांत करती है और दिमाग पर हल्का रिलैक्सिंग प्रभाव डालती है, जिससे तनाव कम हो सकता है और नींद बेहतर आ सकती है. जिन लोगों को रात में बेचैनी या अनिद्रा की शिकायत रहती है, वे सोने से पहले एक गिलास हल्की छाछ पी सकते हैं.

वजन: छाछ कैलोरी में कम और पोषक तत्वों से भरपूर होती है. रात में भारी मीठे पेयों की जगह छाछ पीने से कैलोरी कम मिलती है और पेट भी भरा रहता है, जिससे देर रात खाने की आदत छूट सकती है और वजन कंट्रोल में रखा जा सकता है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)