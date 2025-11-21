क्या पीरियड के दौरान केला खा सकते हैं? केले की तासीर कैसी होती है? जानिए कैसे करें सेवन

Is Banana Good On Periods: पीरियड्स के दौरान होने वाला दर्द, पेट में ऐंठन, मूड स्विंग और कमजोरी महिलाओं के लिए आम लेकिन परेशान करने वाली समस्याएं हैं. दर्द के कारण कम भूख लग्न, चिड़चिड़ापन, बदन दर्द और थकान जैसी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. कई माहिलाएं इससे बचने के लिए कई घरेलू उपायों की तलाश में रहती हैं. आज हम आपको ऐसा फ्रूट बताने वाले हैं जो आपकी किचन में ही मौजूद और इस दर्द से राहत दिलाने में भी मदद कर सकता है.

पीरियड्स में क्या खाना चाहिए?

केला विटामिन, खनिज, फाइबर और प्राकृतिक ऊर्जा से भरपूर होता है. इसके खास पोषक तत्व दर्द कम करने, शरीर की थकान मिटाने और मूड सुधारने में अहम भूमिका निभा सकते हैं. नियमित रूप से इसका सेवन पीरियड्स के दौरान होने वाले दर्द से राहत दिला सकते हैं.

इसे भी पढ़ें: दही कैसे जमता है? यहां जानें, घर पर दही जमाने का आसान तरीका

पोषक तत्व: केला पोटैशियम, मैग्नीशियम, विटामिन बी6, फाइबर और नैचुरल शुगर से भरपूर होता है, जो शरीर में होने वाली ऐंठन और दर्द को कम करने में मदद कर सकते हैं.

क्रैम्प्स/ऐंठन: पीरियड्स में पेट की ऐंठन यूटरस की मांसपेशियों के सिकुड़ने के कारण होती है. ऐसे में केले में मौजूद तत्व इन मांसपेशियों को आराम देने और सूजन को कम करने में मदद कर सकते हैं. खासकर मैग्नीशियम की वजह से दर्द में जल्दी राहत मिल सकती है.

मूड स्विंग: पीरियड्स के दौरान हार्मोनल बदलाव के कारण मूड खराब होना आम है. केले में पाया जाने वाला ट्रिप्टोफैन नामक तत्व शरीर में सेरोटोनिन हैप्पी हार्मोन को बनाने में मदद करता है, जिससे मूड को अच्छा रखा जा सकता है और तनाव को कम किया जा सकता है.

केले की तासीर कैसी होती है?

केले की तासीर ठंडी मानी जाती है.

Watch Video: धूम्रपान करने वालों को खांसी की दिक्कत क्यों होती है?

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)