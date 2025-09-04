विज्ञापन
आयुर्वेदाचार्य ने बताया पेट की गर्मी दूर करने का रामबाण उपाय, पाचन के साथ लिवर के लिए भी कमाल

How to Reduce Stomach Heat Naturally: पेट की गर्मी से निजात पाने के लिए यहां आयुर्वेदाचार्य द्वारा बताया गया एक कारगर घरेलू नस्खा है. ये न सिर्फ पेट को शांत करता है और भी अनेक फायदे देता है. तो चलिए जानते हैं.

How to Reduce Stomach Heat Naturally: कई बार पेट की गर्मी की वजह से सारा डायजेशन सिस्टम बिगड़ जाता है. न तो खाना ठीक से पचता है और न हीं भूख लगती है. पेट की गर्मी का असर हमारी स्किन पर दिखाई देता है. कई बार पेट की गर्मी बढ़ने से पेट दर्द, सिरदर्द, अपच और कम भूख जैसी समस्याएं होती हैं. अक्सर लोग पेट में जलन, भारीपन, गैस और अपच जैसी समस्याओं से परेशान रहते हैं. यह समस्या तब और बढ़ जाती है जब हम तला-भुना, मसालेदार खाना खाते हैं या पानी कम पीते हैं. आयुर्वेद के अनुसार, यह स्थिति पेट की गर्मी कहलाती है, जिसमें पाचन तंत्र जरूरत से ज्यादा सक्रिय होकर शरीर में एक्स्ट्रा गर्मी पैदा करता है.

ऐसे में आयुर्वेदाचार्य मनीष का एक बेहद आसान और असरदार सुझाव है, छाछ यानी बटरमिल्क. उनका कहना है कि छाछ पेट की गर्मी को शांत करने के लिए एक रामबाण उपाय है. यह न सिर्फ पेट को ठंडक देता है, बल्कि पाचन को भी मजबूत बनाता है. तो आइए जानते हैं कि छाछ कैसे काम करती है, इसे कब और कैसे लेना चाहिए और पेट की गर्मी से बचने के लिए और क्या उपाय किए जा सकते हैं.

छाछ कैसे करती है पेट की गर्मी दूर?

तासीर ठंडी होती है: छाछ की प्रकृति ठंडी होती है, जो शरीर और पेट की गर्मी को संतुलित करती है.
पाचन एंजाइम्स से भरपूर: इसमें मौजूद एंजाइम्स पाचन को बेहतर बनाते हैं और गैस, अपच जैसी समस्याओं से राहत देते हैं.
गुड बैक्टीरिया का स्रोत: छाछ में प्रोबायोटिक्स होते हैं जो आंतों में अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ाते हैं, जिससे पाचन तंत्र मजबूत होता है.
हाइड्रेशन बनाए रखती है: गर्मियों में शरीर में पानी की कमी हो जाती है, छाछ उसे पूरा करने में मदद करती है.

छाछ कब और कैसे लें?

दोपहर के भोजन के बाद: एक गिलास छाछ खाने के बाद लेने से पाचन बेहतर होता है और पेट में ठंडक रहती है.
पुदीना और जीरा मिलाकर: छाछ में थोड़ा सा भुना हुआ जीरा, काला नमक और पुदीना मिलाकर पीने से इसका असर और बढ़ जाता है.
रोजाना सेवन करें: गर्मियों में रोजाना एक बार छाछ पीना पेट की गर्मी को दूर रखने में मदद करता है.

पेट की गर्मी से बचने के अन्य आयुर्वेदिक उपाय

  • पानी भरपूर पिएं: दिनभर में कम से कम 8–10 गिलास पानी जरूर लें.
  • तले-भुने और मसालेदार खाने से बचें.
  • पुदीना, खीरा, तरबूज जैसे ठंडे फूड्स खाएं.
  • एलोवेरा जूस और नारियल पानी भी फायदेमंद हैं.
  • शीतली प्राणायाम करें: यह शरीर और पेट को ठंडा रखने में मदद करता है.

पेट की गर्मी एक आम लेकिन परेशान करने वाली समस्या है. आयुर्वेदाचार्य मनीष के अनुसार, छाछ का नियमित सेवन इस समस्या से राहत दिलाने में बेहद असरदार है. यह एक ऐसा घरेलू उपाय है जो सस्ता, सरल और पूरी तरह सुरक्षित है. अगर आप भी पेट की गर्मी से परेशान रहते हैं, तो आज से ही छाछ को अपनी डाइट में शामिल करें और फर्क महसूस करें.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

