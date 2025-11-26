छाछ पीने से कौन सी बीमारी होती है दूर? आचार्य बालकृष्ण ने बताया कैसे और किस समय सेवन करना है फायदेमंद

Chaach Pine Ke Fayde: दूध और दही का सेवन सेहत के लिए बेहद फायदेमंद होता है. वहीं दही से बनी छाछ को भी सेहत और पेट दोनों के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है. आपको बता दें कि पंजाब और हरियाणा में तो लोग इसके बिना खाना भी नहीं खाते हैं. लेकिन कई लोगों के मन में इसको लेकर के कई तरह के सवाल भी आते हैं. जैसे छाछ कब पीना चाहिए, कैसे पीना चाहिए और इसमें क्या मिलाकर पीना चाहिए. इस बारे में आचार्य बालकृष्ण ने बताया है.

छाछ के फायदे

छाछ बेहद हल्की होती है. इसलिए पेट के लिए इसे बेहद अच्छा माना जाता है, क्योंकि इसमें से फैट निकल जाता है. आर्युर्वेदिक एक्सपर्ट का मानना है कि दही से भी ज्यादा फायदेमंद छाछ होती है.

छाछ में क्या मिलाकर पिएं

आचार्य बालकृ्ष्ण ने बताया कि छाछ में अगर आप सेंधा नमक, भुना जारी और काली मिर्च पाउडर मिलाकर पीते हैं तो ये आपके लिए बेहद फायदेमंद हो सकता है.

छाछ पीने का सही समय?

आचार्य बालकृष्ण के मुताबिक छाछ बेहद हल्की होती है इसलिए ये आसानी से पच जाती है. इस वजह से इसे हमेशा खाने के साथ इसका सेवन करना लाभदायी माना जाता है. अगर आप इन 3 चीजों को मिलाकर पीएंगे तो भोजन और जल्दी पचेगा.

फायदा

आचार्य बालकृष्ण ने बताया कि इस हेल्दी ड्रिंक का सेवन अपच, भूख न लगना, पेट का भारीपन दूर करने में मदद करता है. अपच और पेट का भारीपन अक्सर खाना ढंग से न पचने की वजह से होता है, जो एक गंदगी की तरह अंदर बढ़ने लगता है.

