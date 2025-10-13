इन 5 लोगों के लिए वरदान से कम नहीं है सिंघाड़े का सेवन, जानें फायदे और रेसिपी

Benefits of Singhara: क्या आपने कभी एक छोटा, गहरे हरे या काले छिलके वाला फल देखा है जिसके अंदर कुरकुरा सफेद गूदा होता है? यह सिंघाड़ा या वाटर चेस्टनट होता है, जिसे आमतौर पर 'सिंघाड़ा' कहा जाता है. यह मीठे पानी के तालाबों और झीलों में उगता है और ठंड के महीनों में इसकी कटाई की जाती है.सिंघाड़ा विटामिन बी6, पोटैशियम, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है. ये लो फैट और ग्लूटेन फ्री होते हैं, जो इन्हें पौष्टिक बनाता है. इन सिंघाड़ों को कच्चा, उबालकर या आटे में पीसकर खाया जा सकता है. आइए जानते हैं सिंघाड़े के फायदों के बारे में और भी विस्तार से.

सिंघाड़े के फायदे- (Health Benefits of Singhara)

1. स्वस्थ पाचन में सहायक- (Healthy Digestion)

सिंघाड़े में मौजूद प्राकृतिक फाइबर आपके पाचन तंत्र को आरामदायक बनाए रखता है. यह मल त्याग कंट्रोल करता है और खाने के बाद भारीपन की भावना को कम कर सकता है.

2. ठंडक और हाइड्रेशन प्रदान करता है- (Provides cooling and hydration)

पानी की उच्च मात्रा के कारण, सिंघाड़े आपके शरीर पर ठंडा प्रभाव डालते हैं. अगर आप अक्सर थका हुआ, बेचैन या ज्यादा गर्मी महसूस करते हैं, तो ये काफी मददगार हो सकते हैं.

3. आपके दिल को मजबूत बनाता है- (Strengthens your heart)

पोटैशियम से भरपूर, सिंघाड़ा ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखने और हार्ट हेल्थ को सपोर्ट करने में मदद कर सकता है.

4. एनर्जी को धीरे-धीरे बढ़ाता है- (Boosts energy gently)

सिंघाड़े में मौजूद कार्बोहाइड्रेट लगातार एनर्जी छोड़ते हैं, जिससे आपको अचानक गिरावट के बिना एक्टिव महसूस करने में मदद मिल सकती है.

5. इम्यूनिटी को बढ़ाता है- (Supports immunity)

विटामिन सी की उपस्थिति आपके शरीर को सामान्य बीमारियों से बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है. यह आपके शरीर की नेचुरल इम्यूनिटी को धीरे-धीरे मजबूत करता है, जिससे आप तरोताजा रह सकते हैं.

ये भी पढ़ें- Real And Fake Khoya: दीवाली पर मीठाई बनाने के लिए मार्केट से खरीद रहे हैं खोया, तो ऐसे करें असली और नकली मावा की पहचान

सिंघाड़े की रेसिपी- (Tasty And Healthy Chestnut Singhara Recipe)

सिंघाड़े की करी-

सामग्री:

15-20 ताजे सिंघाड़े

2 मध्यम आकार के प्याज़

स्वादानुसार नमक

2 बड़े चम्मच तेल

1 छोटा चम्मच जीरा

1 बड़ा चम्मच अदरक-लहसुन का पेस्ट

1½ कप ताज़ा टमाटर प्यूरी

1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर

1 छोटा चम्मच जीरा पाउडर

1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर

½ छोटा चम्मच हल्दी पाउडर

2 बड़े चम्मच काजू पेस्ट

½ छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर

1 छोटा चम्मच सूखे मेथी के पत्ते (कसूरी मेथी)

2 बड़े चम्मच कटा हुआ ताज़ा हरा धनिया

2 बड़े चम्मच ताज़ा क्रीम

½ नींबू

गार्निश के लिए हरा धनिया

विधि-

1. प्रेशर कुकर में सिंघाड़े डालें, 1½ कप पानी डालें, और 1 सीटी आने तक प्रेशर कुकर में पकाएं.

2. प्रेशर पूरी तरह से कम होने पर कुकर खोलें और पके हुए सिंघाड़ों को थोड़ा ठंडा होने दें. उन्हें छील लें. प्याज काट लें.

3. एक नॉनस्टिक पैन में तेल गरम करें, जीरा डालें और उसका रंग बदलने दें. कटे हुए प्याज डालें, मिलाएं और सुनहरा भूरा होने तक पकाएं.

4. अदरक-लहसुन का पेस्ट डालें और 1-2 मिनट तक भूनें. अब इसमें टमाटर के पेस्ट को डालें और 3-4 मिनट के लिए भूनें.

5. धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, और काजू का पेस्ट को मिलाएं.

6. डेढ़ कप पानी, नमक और सिंघाड़े डालकर अच्छी तरह मिलाएं. गरम मसाला और सूखे मेथी के पत्ते डालकर मिलाएं.

7. ताज़ा हरा धनिया और ताज़ा क्रीम डालकर मिलाएं और उसमें एक नींबू का रस निचोड़ें, अच्छी तरह मिलाएं और पैन को आंच से उतार लें.

8. धनिया डालकर गरमागरम परोसें.

अस्थमा का इलाज क्या है? डॉक्टर से जानिए

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)