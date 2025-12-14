सिंघाड़ा खाने से कौन सी बीमारी दूर होती है? जानें सिंघाड़ा की तासीर कैसे होती है

Singhara Benefits And Recipe: सिंघाड़ा एक छोटा, गहरे हरे या काले छिलके वाला फल होता है. ठंड के मौसम में आपको आसानी से मार्केट में देखने को मिल जाएगा. सिंघाड़ा को अंग्रेजी में वाटर चेस्टनट के नाम से भी जाना जाता है. यह मीठे पानी के तालाबों और झीलों में उगता है और ठंड के महीनों में इसकी कटाई की जाती है. सिंघाड़ा विटामिन बी6, पोटैशियम, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर सिंघाड़ा सेहत के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है. ये लो फैट और ग्लूटेन फ्री होता है, जो इसे पौष्टिक बनाता है. लेकिन ठंड में कच्चे सिंघाड़ा का ज्यादा सेवन करने से बचें क्योंकि इसकी तासीर ठंडी होती है. तो चलिए जानते हैं सिंघाड़ा खाने के फायदे.

सिंघाड़े के आटे का हलवा- (How To Make Singhara Atta Halwa Recipe)

सामग्री-

सिंघाड़े का आटा

चीनी

पानी

घी

इलाइची पाउडर

बादाम

विधि-

सिंघाड़े के आटे का हलवा बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन में घी गर्म करें इसमें आटा डालकर मध्यम आंच पर लगातार चलाते हुए भूनें. वहीं दूसरी तरफ एक पैन में पानी और चीनी को मीडियम आंच पर रख दें. इसे धीमी कर दें. जब आटा पूरी तरह भून जाए तो इसमें तैयार की गई चाशनी और इलाइची पाउडर डालें. इसमें उबाल आने दें आंच धीमी कर दें और पानी को पूरी तरह सूखने दें. इस दौरान आप हलवे को लगातार चलाते रहें. जब घी कड़ाही किनारों में आने लगे तो समझिए हलवा पूरी तरह तैयार हो गया है. कुछ मिनट पकाएं. बादाम से गार्निश करके गर्मागर्म हलवा सर्व करें.

सिंघाड़े के फायदे- (Health Benefits of Singhara)

1. दिल-

पोटैशियम से भरपूर, सिंघाड़ा ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखने और हार्ट हेल्थ को दुरुस्त रखने में मददगार है.

2. पाचन-

सिंघाड़े में मौजूद प्राकृतिक फाइबर आपके पाचन तंत्र को आरामदायक बनाए रखता है. यह मल त्याग कंट्रोल करता है और खाने के बाद भारीपन की भावना को कम कर सकता है.

3. इम्यूनिटी-

सिंघाड़ा में विटामिन सी पाया जाता है. विटामिन सी को इम्यूनिटी के लिए काफी अच्छा माना जाता है. मजबूत इम्यूनिटी शरीर को कई तरह के संक्रमण से बचाने में मददगार है.

