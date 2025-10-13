Real And Fake Khoya: दीवाली पर मीठाई बनाने के लिए मार्केट से खरीद रहे हैं खोया, तो ऐसे करें असली और नकली मावा की पहचान

Tips To Identify Real And Fake Mawa: दिवाली के पर्व में महज कुछ दिन ही बचे हैं. ऐसे में घरों में अभी से मिठाइयां बननी शुरू हो गई हैं. आज के समय में ज्यादातर लोग मार्केट से मावा खरीद कर लाते हैं. अगर आप भी मावा को मार्केट से खरीदते हैं तो क्या ये जानते हैं कि ये असली या नकली. जी हां मार्केट में आज के समय में खाने-पीने की चीजों में खूब मिलावट देखी जा रही है. मार्केट में मावा के मिलावटी होने की खबर ही नहीं बल्कि, पनीर जैसी कई चीजें शामिल हैं. हम आपको डरा नहीं बल्कि, वो आसान टिप्स बता रहे हैं जिसकी मदद से आप दीवाली पर अपने घर जो मावा लेकर आ रहे हैं उसकी पहचान कर सकते हैं. तो चलिए जानते हैं कैसे पहचानें खोया असली है या नकली.

मावा की असली और नकली पहचान कैसे करें- (How To Identify Real And Fake Mawa)

1. पानी-

नकली मावे को परखने के लिए पानी में डालकर फेंटने से वह दानेदार टुकडों में अलग हो जाएगा.

2. कलर-

असली खोया सफेद रंग का और नकली हल्का पीले रंग का होता है.

Photo Credit: Pexels

3. चिपचिपाहट-

असली खोया चिपचिपा नहीं होता बल्कि नकली खोया चिपचिपा होता है.

4. चीनी-

मावे में थोड़ी चीनी डालकर गरम करें. अगर ये पानी छोड़ने लगे तो यह नकली खोया है.

5. स्वाद-

असली मावे को खाने पर कच्चे दूध जैसा स्वाद आएगा और नकली में ऐसा स्वाद नहीं आएगा.

6. घी की महक-

मावा या खोया को अपने अंगूठे के नाखून पर रगड़ें. अगर यह असली है तो इसमें से घी की महक आएगी और अगर नकली है तो घी की महकर नहीं आएगी.

7. मुलायम-

असली खोया मुलायम और नकली खोया दरदरा होता है. इस तरह से भी आप खोया की सही पहचान कर सकते हैं.

