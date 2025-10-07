क्या सिर्फ यौन शक्ति वर्धक है शिलाजीत? जानें- इसके फायदों के बारे में, कैसे करें सेवन

आयुर्वेद में कई प्रकार की जड़ी- बूटियां हैं, जिनमें से एक शिलाजीत भी है. जहां हम सभी जानते हैं कि शिलाजीत को यौन शक्ति वर्धक माना जाता है, वहीं आज हम आपको इसके अन्य फायदों के बारे में भी बताने जा रहे हैं. इस बारे में विस्तार से सीपीयू-पीएसआई सेंटर फॉर ट्रेडिशनिटोनल मेडिसिन, योग और संस्कार के डायरेक्टर प्रोफेसर राम अवतार बता रहे हैं.\

क्या सिर्फ यौन शक्ति वर्धक है शिलाजीत? | Is Shilajit only a sexual potency enhancer?

प्रोफेसर राम अवतार ने बताया, आयुर्वेद में शिलाजीत का काफी महत्व है. ऐसे में इसके काफी फायदे हैं. ये सच है कि शिलाजीत को यौन शक्ति वर्धक माना जाता है और ऐसा इसलिए किया गया है, ताकि यह ज्यादा से ज्यादा बिके. पर समझने वाली बात यह है कि शिलाजीत सिर्फ यौन शक्ति में नहीं बल्कि पूरे शरीर को फायदा पहुंचाता है. ऐसे में शरीर में ताकत लाने के लिए इसका सेवन करना काफी फायदेमंद है.

क्या शिलाजीत किडनी के लिए सुरक्षित है? | Is Shilajit Safe for Kidneys?

शिलाजीत किडनी के लिए अच्छा माना गया है. बता दें, यह किडनी में ब्लड फ्लो को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है. इसी के साथ शिलाजीत मूत्र उत्पादन बढ़ाकर किडनी में पथरी बनने के जोखिम को कम कर सकता है.

Also Read: शिलाजीत के फायदे, आयुर्वेदिक गुण व नुकसान | Shilajit Khane Ke Fayde aur Nuksan

किस उम्र में लेना चाहिए शिलाजीत | At What Age Should Shilajit Be Taken

शिलाजीत आमतौर पर 18 साल से कम उम्र के बच्चों नहीं लेना चाहिए. ऐसा इसलिए है, क्योंकि शिलाजीत में पाए जाने वाले शक्तिशाली गुण मेटाबॉलिक प्रोसेस के लिए ठीक नहीं होते हैं.

शिलाजीत लेने का सही समय? | Right Time to Take Shilajit?

शिलाजीत लेने का सबसे सही समय सुबह है. इसका सेवन खाली पेट करने की सलाह दी जाती है. इसी के साथ इसे देर रात में न लें, क्योंकि इससे आपका स्लिपिंग साइकिल बिगड़ सकता है.

कैसे करें शिलाजीत का सेवन? | How to Consume Shilajit?

शिलाजीत की खुराक 250 से 1,000 मिलीग्राम के बीच होती है, लेकिन बेहतर होगा कि शुरुआत में कम या आधी खुराक लें ताकि यह देखा जा सके कि व्यक्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है, और फिर धीरे-धीरे खुराक बढ़ाई जा सकती है. पैकेज पर दिए गए निर्देशों के अनुसार, एक व्यक्ति 1/8 से 1/2 चम्मच शिलाजीत को गुनगुने पानी में घोलकर दिन में एक बार पी सकता है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)