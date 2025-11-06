असली शिलाजीत की पहचान क्या है? इन 3 तरीकों से घर पर ही लगाएं पता, एक्सपर्ट से जानिए शिलाजीत से शरीर के कौन से अंग को मिलेगा फायदा

Shilajit Benefits: सर्दियों में शिलाजीत का सेवन सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद है, क्योंकि शिलाजीत शरीर को गर्म रखने, इम्यूनिटी बूस्ट करने, जोड़ों के दर्द को कम करने और एनर्जी लेवल को बढ़ाने में मदद करता है. इसके साथ ही शिलाजीत ब्लड सर्कुलेशन को भी बेहतर बनाता है. हालांकि, मार्केट में कई तरह का शिलाजीत मिलता है, जिसकी पहचान करना बहुत ही मुश्किल है. अक्सर लोगों के मन में सवाल रहता है कि असली शिलाजीत की पहचान कैसे करें और शिलाजीत से शरीर के कौन से अंग को फायदा मिलता है.

असली शिलाजीत की पहचान कैसे करें

डॉ. अनु भारद्वाज के मुताबिक, शिलाजीत की पहचान वैसे तो लैब में टेस्ट के माध्यम से ही होती है, क्योंकि टेस्ट के माध्यम से ही पता चलता है कि शिलाजीत में क्या मिला हुआ है और शिलाजीत असली है या नहीं. इसके अलावा अगर आप भी शिलाजीत की घर पर ही पहचान करना चाहते हैं तो घर पर दो-तीन सिंपल और आसान तरीकों से शिलाजीत की पहचान कर सकते हैं.

घर पर ही असली शिलाजीत की पहचान के लिए इसे पानी या दूध में घोलें. एक्सपर्ट के मुताबिक, असली शिलाजीत पूरी तरह से पानी में घुल जाता है. यह गहरा भूरे रंग का हो जाता है. अगर यह पूरी तरह घुल गया तो शिलाजीत असली है. अगर, मिलावट वाला शिलाजीत है तो वह पानी में पूरी तरह से घुलेगा नहीं.

असली शिलाजीत की पहचान के लिए उसे जलाकर देखना चाहिए. मिलावट वाला शिलाजीत प्लास्टिक की तरह जलेंगे और असली शिलाजीत इस तरह नहीं जलेगा. इसके अलावा इसकी खुशबू भी बदल जाती है.

असली शिलाजीत का रंग गहरा काला होता है और इसका स्वाद कड़वा और थोड़ा नमकीन होता है.

शिलाजीत की तासीर गर्म होती है, जो ठंड के मौसम में शरीर को अंदर से गर्म रखने में मदद करती है. इससे इम्यूनिटी बूस्ट होती है. जोड़ों के दर्द में राहत, एनर्जी बूस्ट और त्वचा को फायदा मिलता है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.