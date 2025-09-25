विज्ञापन

चाहिए इंस्टेंट ग्लो? रात को सोने से पहले चेहरे पर लगा लें शिलाजीत मास्क, लोग रोक-रोककर पूछेंगे खूबसूरती का राज

शिलाजीत को चेहरे पर सही तरीके से लगाना स्किन डिटॉक्स, एक्ने कंट्रोल, हाइड्रेशन, एंटी एजिंग और नेचुरल ग्लो के लिए बेहद फायदेमंद है. इसे लाइफस्टाइल में डेली शामिल करके आप हेल्दी, यूथफुल और चमकदार त्वचा पा सकती हैं.

Read Time: 3 mins
Share
चाहिए इंस्टेंट ग्लो? रात को सोने से पहले चेहरे पर लगा लें शिलाजीत मास्क, लोग रोक-रोककर पूछेंगे खूबसूरती का राज
चेहरे पर शिलाजीत लगाने के 5 फायदे जो हर लड़की को जानने चाहिए

Shilajit for Skin: शिलाजीत सिर्फ पुरुषों की ताकत के लिए नहीं, बल्कि स्किन और ब्यूटी के लिए भी बहुत फायदेमंद है. इसमें मौजूद मिनरल्स और फुल्विक एसिड त्वचा को पोषण देते हैं, त्वचा का रंग एकसमान (skin tone even) बनाते हैं और एक्ने (acne), डलनेस जैसी समस्याओं को कम करते हैं.

Skin Detox करे (shilajit beauty benefits)

  • शिलाजीत में एंटीऑक्सीडेंट (antioxidants) होते हैं.
  • Benefit: त्वचा से टोक्सिन निकलते हैं और skin naturally glowing बनती है.
  • कैसे इस्तेमाल करें: रात को clean face पर थोड़ा सा शिलाजीत जेल या पाउडर लगाएं.
  • हल्के हाथों से 5–7 मिनट मसाज करें.
Latest and Breaking News on NDTV

Acne और Pimples कम करे (acne control shilajit)

  • मुंहासे के लिए सूजनरोधी गुण और पिंपल्स को कंट्रोल करती हैं.
  • Benefit: रेड स्पॉट और त्वचा की सूजन कम होती है.
  • टिप्स: इसे 10 मिनट के लिए छोड़ें और फिर हल्के गुनगुने पानी से धो लें.

Skin Firm और Youthful बनाए (ayurvedic skin care)

  • शिलाजीत में minerals और humic acid skin elasticity बढ़ाते हैं.
  • Benefit: फाइन लाइन्स और रिंकल्स कम होते हैं, और स्किन सॉफ्ट रहती है.
  • लाइफस्टाइल टिप्स: सुबह और रात में मॉइस्चराइजर करने से प्रभाव बढ़ता है.

Dry Skin को Moisturize करे (natural moisturizer shilajit)

  • शिलाजीत नेचुरल मॉइस्चराइज़र की तरह काम करता है.
  • Benefit: स्किन हाइड्रेटेड रहती है और ड्राइनेस कम होती है.
  • टिप्स: सर्दियों में हफ्ते में 2 से 3 बार मास्क (mask) की तरह लगाएं.
Latest and Breaking News on NDTV

Skin Glow और Radiance बढ़ाए (Shilajit for skin whitening)

  • रोजाना यूज करने से त्वचा का रंग खिलने लगता है और नेचुरल ग्लो आता है.
  • टिप: दो हफ्ते तक लगातार प्रयोग करने से फर्क महसूस होता है.

शिलाजीत मास्क बनाने और लगाने का तरीका (Shilajit benefits for female)

  • सामग्री इकट्ठा करें: आपको शुद्ध शिलाजीत रेज़िन की आवश्यकता होगी.
  • अन्य सामग्री मिलाएं: शिलाजीत को अन्य प्राकृतिक तत्वों जैसे दही, शहद, या एलोवेरा जेल के साथ मिलाकर एक गाढ़ा पेस्ट बना लें.
  • चेहरे पर लगाएं: मास्क को अपनी आंखों के आसपास के क्षेत्र को छोड़कर, चेहरे पर समान रूप से लगाएं. आप इसके लिए ब्रश या अपनी उंगलियों का इस्तेमाल कर सकते हैं.
  • आराम करें: मास्क को 15-20 मिनट तक लगा रहने दें ताकि सामग्री त्वचा में समा जाए.
  • धो लें: समय पूरा होने के बाद, अपने चेहरे को साफ पानी से धो लें. 
Latest and Breaking News on NDTV

ध्यान देने योग्य बातें

  • केवल शुद्ध, प्रयोगशाला-परीक्षित शिलाजीत ही स्किन पर इस्तेमाल करें.
  • सेंसिटिव स्किन वाले पहले patch test करें.
  • ज्यादा मात्रा में लगाने से इरिटेशन हो सकती है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. एनडीटीवी इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

ये भी पढ़ें:- यहां उगाया जाता है दुनिया का सबसे बड़ा संतरा

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Shilajit For Skin, Shilajit Beauty Benefits, Ayurvedic Skin Care, Glowing Skin Tips, Acne Control Shilajit
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com