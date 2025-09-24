नवरात्रि व्रत में क्यों खाते हैं सेंधा नमक, वजह जान हो जाएंगे हैरान

Sendha Namak For Navratri Vrat: नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है. भक्त मां आदिशक्ति की आराधना के लिए 9 दिन व्रत का पालन करते हैं. कुछ लोग सिर्फ फल का सेवन करते हैं तो कुछ व्रत में खाई जीने वाली चीजें जैसे कुट्टू के आटे से बने व्यंजन आदि. कई लोग सेंधा नमक का सेवन भी करते हैं. क्योंकि व्रत में रेगुलर नमक का सेवन नहीं किया जाता है. सेंधा नमक सफेद और गुलाबी रंग का होता है और इसे सबसे शुद्ध नमक माना जाता है. आयोडीनयुक्त नमक की तरह, सेंधा नमक का भी उपयोग खाना पकाने के लिए किया जा सकता है. सेंधा नमक को पिंक साल्ट, हिमालयन साल्ट, रॉक साल्ट, लाहौरी नमक या हैलाइड सोडियम क्लोराइड नाम से जाना जाता है.

सेंधा नमक को व्रत के दौरान सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है. सेंधा नमक को स्वास्थ्य के लिए काफी फायदेमंद माना जाता है. क्योंकि इसमें मिनरल्स, आयरन, जिंक मैग्नीशियम और पोषक तत्व पाए जाते हैं.

सेंधा नमक व्रत में क्यों खाते हैं? (Why do we eat rock salt during fasting)

सेंधा नमक को सबसे शुद्ध नमक माना जाता है. इसे व्रत के दौरान खाया जा सकता है. एक्सपर्ट की मानें तो सेंधा नमक उपवास के दौरान फायदेमंद होता है क्योंकि यह शरीर को अंदर से ठंडा रखता है. इसे कई तरह से डाइट में शामिल किया जा सकता है.

कैसे करें सेंधा नमक का सेवन- (How To Consume Sendha Namak In Diet)

सेंधा नमक को आप व्रत में कई तरह से शामिल कर सकते हैं. अगर आप साबूदाना की खिचड़ी खाते हैं तो इसे खिचड़ी में डालकर खा सकते हैं. रेसिपी के लिए यहां क्लिक करें.

सेंधा नमक खाने के फायदे- (Sendha Namak Khane Ke Fayde)

सेंधा नमक को आप सफेद नमक की जगह प्रयोग कर ब्लड प्रेशर की समस्या को कम कर सकते हैं. सेंधा नमक को ब्लड प्रेशर के लिए काफी फायदेमंद माना जाता है. स्ट्रेस को कम करने के लिए आप सेंधा नमक का सेवन करें. आज के समस में बड़े ही नहीं बच्चों में भी स्ट्रेस की समस्या काफी देखी जाती है. सेंधा नमक के रेग्‍यूलर प्रयोग से सेरोटोनिन और मेलाटोनिन हार्मोन्स बैलेंस्‍ड रहता है जिस वजह से हमारे उपर स्‍ट्रेस हावी नहीं हो पाता यानि हम स्ट्रेस की समस्या से बच सकते हैं. सेंधा नमक में मैग्नीशियम के तत्व पाए जाते हैं. जो मांसपेशियों के दर्द और ऐंठन के साथ ही ज्वाइंट्स पेन को भी कम करने में मदद कर सकता है.

