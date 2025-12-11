Winter Break in Schools 2025: स्कूल की छुट्टियां कब पड़ेंगी? | विंटर ब्रेक 2025: बच्चों के लिए मज़ेदार और

School Ki Chhutiyan Kab Padegi : हर साल, जैसे ही ठंड की आहट शुरू होती है, बच्चों और पेरेंट्स (parents) के मन में एक ही सवाल घूमने लगता है – "स्कूल की छुट्टियां कब पड़ेंगी?" या "स्कूल में विंटर ब्रेक (winter break) कब से शुरू होगा?" यह समय न सिर्फ बच्चों के लिए मौज-मस्ती (fun and frolic) का होता है, बल्कि पेरेंट्स के लिए भी उन्हें क्वालिटी टाइम (quality time) देने और कुछ नई चीजें सिखाने का मौका होता है.

स्कूल की छुट्टियां कब पड़ेंगी: 2025 का विंटर ब्रेक (Winter Break 2025)

आमतौर पर, भारत के उत्तरी हिस्सों (Northern India) में, खासकर दिल्ली (Delhi), पंजाब (Punjab), हरियाणा (Haryana) और उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) जैसे राज्यों में, स्कूल की सर्दियों की छुट्टियां (winter vacations) दिसंबर (December) के आखिरी हफ्ते (last week) से शुरू होकर जनवरी (January) के पहले या दूसरे हफ्ते तक चलती हैं.

दिल्ली के स्कूलों में विंटर ब्रेक 2025 (Winter Break in Delhi Schools 2025):

School Ki Chhutiyan Kab Padegi : दिल्ली में ठंड (severe cold) और घने कोहरे (dense fog) के कारण विंटर ब्रेक थोड़ा लंबा होता है. यह ध्यान रखना जरूरी है कि ये तारीखें अनुमानित (estimated) हैं. हर साल, शिक्षा विभाग (Education Department) और स्कूल प्रशासन (school administration) मौसम (weather) की गंभीरता (severity) को देखकर ही आधिकारिक घोषणा (official announcement) करते हैं. इसलिए, फाइनल तारीखों के लिए अपने स्कूल के नोटिस (school notice) या सरकारी वेबसाइट (government website) को चेक करना सबसे सही रहेगा.

संभावित शुरुआत की तारीख (Tentative Start Date): 28 दिसंबर 2025 (शनिवार) या 1 जनवरी 2026 (बुधवार).

संभावित खत्म होने की तारीख (Tentative End Date): 12 जनवरी 2026 (सोमवार) या 15 जनवरी 2026 (गुरुवार).

सर्दियां कब से शुरू हैं? (When do Winters Start? | Sardiyan Kab Se Start Hai)

भारत में सर्दियां मुख्य रूप से नवंबर (November) के मध्य (mid-November) से शुरू हो जाती हैं, लेकिन "कड़ाके की ठंड" (severe cold) या "विंटर सीजन" (winter season) की शुरुआत आमतौर पर दिसंबर की शुरुआत से मानी जाती है. दिल्ली-एनसीआर (Delhi-NCR) जैसे इलाकों में, जब तापमान (temperature) 10 डिग्री सेल्सियस (Celsius) से नीचे जाने लगता है, तब विंटर ब्रेक की प्लानिंग शुरू हो जाती है. दिसंबर और जनवरी सबसे ठंडे महीने (coldest months) होते हैं.

स्कूल की छुट्टियों में बच्चों के लिए क्या करें? छुट्टियों को कैसे बनाएं खास?

स्कूल की छुट्टियां सिर्फ आराम करने के लिए नहीं होतीं, बल्कि यह बच्चों की छिपी हुई प्रतिभा (hidden talent) को बाहर निकालने और उन्हें लाइफ स्किल्स (life skills) सिखाने का भी बेहतरीन समय है.

1. मस्ती भरी पढ़ाई (Fun Learning): रोजाना कुछ देर, करीब एक घंटा, पढ़ाई करें. इसमें होमवर्क (homework) भी शामिल है. लेकिन बाकी समय को मजेदार बना सकते हैं, जैसे – कहानी की किताबें (story books) पढ़ना, साइंस के छोटे-मोटे एक्सपेरिमेंट (science experiments) करना, या अलग-अलग देशों के बारे में जानकारी लेना.

2. नई हॉबी (New Hobby) सीखें: यह सबसे अच्छा मौका है जब आप बच्चे को कोई नई चीज़ सिखा सकते हैं. जैसे – गिटार (guitar), पेंटिंग (painting), कोडिंग (coding) के बेसिक्स, या चेस (chess).

3. फैमिली टाइम और ट्रैवल (Family Time and Travel): अगर बजट (budget) है, तो कहीं घूमने का प्लान बनाएं. अगर घर पर हैं, तो रोज़ रात को साथ बैठकर बोर्ड गेम्स (board games) खेलें या पुरानी यादों (old memories) वाली तस्वीरें देखें. इससे परिवार में प्यार बढ़ता है.

बच्चों के लिए घर पर बने बेस्ट स्नैक्स (Best Homemade Snacks for Kids)

ठंड के मौसम में बच्चे जल्दी-जल्दी कुछ न कुछ खाने की मांग करते हैं. बाहर के जंक फूड (junk food) से बेहतर है कि उन्हें घर पर ही हेल्दी (healthy) और टेस्टी (tasty) स्नैक्स बनाकर दिए जाएं.

गोंद के लड्डू (Gond Ke Laddu): यह सर्दियों का सुपरफूड (superfood) है. इसमें घी, ड्राई फ्रूट्स और गोंद होता है, जो बच्चों को अंदर से गर्मी और ताकत देता है.

मूंगफली की चिक्की (Peanut Chikki): प्रोटीन (protein) और गुड़ (jaggery) से भरपूर यह चिक्की एनर्जी का भंडार है.

वेजिटेबल कटलेट (Vegetable Cutlets): कई तरह की हरी सब्जियां (green vegetables) मिलाकर बनाए गए कटलेट बच्चों को सब्जियां खिलाने का एक अच्छा तरीका है.

ओट्स पैनकेक (Oats Pancake): मैदा की जगह ओट्स (oats) का इस्तेमाल करके पैनकेक बनाएं. इसे शहद (honey) और फलों (fruits) के साथ परोसें.

आलू टिक्की चाट (Aloo Tikki Chaat) (हेल्दी वर्जन): आलू टिक्की को तलने (deep-fry) की जगह तवे पर सेकें (shallow-fry) और दही तथा हरी चटनी के साथ दें.

सेहत और सुरक्षा (Health and Safety) का ध्यान:

ठंड में बच्चों की सेहत का ध्यान रखना बहुत जरूरी है. उन्हें गरम कपड़े (warm clothes) पहनाएं, खासकर सुबह और शाम के समय. गर्म पानी (warm water) पीने की आदत डालें और पौष्टिक खाना (nutritious food) दें ताकि उनकी इम्यूनिटी (immunity) मजबूत रहे और वे छुट्टियों का पूरा मज़ा ले सकें.

स्कूल की छुट्टियां बच्चों के लिए किसी तोहफे (gift) से कम नहीं होतीं. विंटर ब्रेक 2025 जल्द ही शुरू होने वाला है. स्कूल की आधिकारिक घोषणा का इंतज़ार करें, लेकिन अपनी प्लानिंग अभी से शुरू कर दें. पढ़ने, खेलने, घूमने और स्वादिष्ट खाने के साथ इन छुट्टियों को यादगार (memorable) बनाएं.

