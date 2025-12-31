PAN-Aadhaar Link : 1 मिनट में चेक करें अपना स्टेटस, वरना नए साल में न आएगी सैलरी, न मिलेगा टैक्स रिफंड! ये रहा सबसे आसान तरीका

PAN Aadhaar link online: साल 2025 का आज आखिरी दिन है और इसी के साथ टैक्स से जुड़ा एक बेहद जरूरी काम भी अपनी अंतिम तारीख पर पहुंच गया है. अगर आपका पैन कार्ड अभी तक आधार से लिंक (Aadhar Pan Card Link) नहीं है तो यह खबर आपके लिए बहुत जरूरी है. सरकार पहले ही साफ कर चुकी है कि 31 दिसंबर के बाद कोई राहत नहीं मिलेगी. ऐसे में जिन लोगों ने अभी तक पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक (PAN Card Aadhar Card Link) नहीं कराया है, उनके लिए आज आखिरी मौका है. अगर यह काम समय पर नहीं किया गया तो नए साल की शुरुआत के साथ ही पैन इनएक्टिव हो सकता है और रोजमर्रा के कई जरूरी काम अटक सकते हैं.

31 दिसंबर तक पैन को आधार से लिंक नहीं किया तो क्या होगा?

सरकार के नियमों के मुताबिक, अगर पैन और आधार 31 दिसंबर तक लिंक नहीं होते हैं तो पैन नंबर इनएक्टिव माना जाएगा. इसका मतलब यह नहीं है कि पैन बंद हो जाएगा, लेकिन उसका इस्तेमाल लगभग बेकार हो जाएगा. आप टैक्स से जुड़े काम नहीं कर पाएंगे और कई फाइनेंशियल सर्विसेज पर असर पड़ेगा. यही वजह है कि सरकार ने इसे आखिरी डेडलाइन बताया है.

PAN-Aadhaar लिंक करना क्यों जरूरी

पैन और आधार को लिंक (Aadhar Pan Card Link Deadline) करने का मकसद टैक्स सिस्टम को साफ और पारदर्शी बनाना है. सरकार चाहती है कि एक व्यक्ति के नाम पर एक ही पैन कार्ड हो ताकि टैक्स से जुड़ी गड़बड़ियों को रोका जा सके. नौकरीपेशा लोग, बिजनेस करने वाले, निवेशक और आईटीआर फाइल करने वाले लोगों के लिए यह नियम जरूरी है. कुछ खास कैटेगरी को छोड़कर ज्यादातर टैक्सपेयर्स पर यह नियम लागू होता है.

PAN इनएक्टिव हुआ तो आम आदमी को क्या-क्या परेशानी होगी?

अगर PAN इनएक्टिव हो गया तो आप सही तरीके से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे. रिटर्न भरते समय PAN अमान्य माना जाएगा, जिससे फाइलिंग अटक सकती है. अगर आपने पहले से ITR फाइल कर रखा है और रिफंड बनता है, तो PAN इनएक्टिव होने की वजह से रिफंड खाते में नहीं आएगा. आपका पैसा फंसा रह सकता है. PAN इनएक्टिव होने पर ब्याज, डिविडेंड या दूसरी इनकम पर ज्यादा TDS कट सकता है. इसका सीधा नुकसान आपकी जेब पर पड़ेगा. नया बैंक अकाउंट खोलना, KYC अपडेट करना या बैंक से जुड़ी दूसरी सर्विस लेना मुश्किल हो सकता है. कई जगह PAN जरूरी होता है. अगर आप लोन लेना चाहते हैं या क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं, तो PAN इनएक्टिव होने पर आवेदन रिजेक्ट हो सकता है. शेयर बाजार में ट्रेडिंग, म्यूचुअल फंड SIP शुरू करना या निवेश जारी रखना मुश्किल हो सकता है. KYC फेल होने का खतरा रहता है. कुछ मामलों में कंपनियां PAN से जुड़ी दिक्कत होने पर सैलरी क्रेडिट रोक सकती हैं या देरी हो सकती है. सीनियर सिटीजन और दूसरे लोग जो टैक्स बचाने के लिए फॉर्म 15G या 15H भरते हैं, उन्हें PAN इनएक्टिव होने पर इसका फायदा नहीं मिलेगा. PAN कई सरकारी स्कीम और फाइनेंशियल कामों में जरूरी होता है. PAN इनएक्टिव होने पर इन कामों में भी रुकावट आ सकती है.

PAN- Aadhaar Link कैसे करें ?

पैन और आधार को लिंक करने की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है और इसमें ज्यादा समय नहीं लगता.

इसके लिए आपको इनकम टैक्स की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाना होगा और अपने पैन नंबर से लॉग इन करना होगा.

लॉग इन करने के बाद प्रोफाइल सेक्शन में जाकर Link Aadhaar का ऑप्शन दिखाई देगा.

यहां पैन और आधार नंबर भरने के बाद आपको 1000 रुपये की फीस e-Pay Tax के जरिए जमा करनी होगी.

फीस जमा होने के बाद दोबारा लिंक आधार वाले सेक्शन में जाकर प्रक्रिया पूरी की जा सकती है.

सफल लिंकिंग के बाद स्क्रीन पर कन्फर्मेशन मैसेज आ जाएगा.

PAN-Aadhaar लिंक है या नहीं कैसे पता करें

अगर आपको नहीं पता कि आपका पैन आधार से लिंक है या नहीं, तो घबराने की जरूरत नहीं है. अच्छी बात ये है कि आप घर बैठे अपने फोन से ऑनलाइन एक मिनट में पैन आधार लिंक स्टेटस चेक (PAN Card Aadhar Card Link Status) कर सकते हैं.

इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाकर Link Aadhaar Status के ऑप्शन पर क्लिक करें.

यहां पैन और आधार नंबर डालते ही स्क्रीन पर स्टेटस दिख जाएगा.

अगर Linked लिखा है तो सब ठीक है.

अगर Not Linked दिखे तो तुरंत लिंक कराना जरूरी है.

अगर In Process दिखे तो कुछ दिन बाद दोबारा स्टेटस चेक करें.

नए साल से पहले यह काम जरूर निपटा लें

नया साल आने से पहले पैन और आधार लिंक करना बेहद जरूरी है. सरकार ने साफ संकेत दे दिए हैं कि अब कोई एक्सटेंशन नहीं मिलेगा. इसलिए बेहतर यही है कि आखिरी दिन का इंतजार किए बिना आज ही यह काम पूरा कर लें. एक छोटा सा स्टेप आपको नए साल में बड़ी परेशानी से बचा सकता है.