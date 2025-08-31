सितंबर में स्कूल और बैंक इतने दिन रहेंगे बंद, निपटा लें सारे काम, यहां देखें पूरी लिस्ट

हर महीने की तरह सितंबर महीने में भी बैंकों की कई छुट्टियां रहने वाली हैं. ऐसे में अगर आपका बैंक का कोई जरूरी काम है तो उसे पहले ही पूरा कर लें. साथ ही आपको बैंक की छुट्टी के बारे में पता होना चाहिए, नहीं तो मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सितंबर 2025 में बैंक की छुट्टी वाली लिस्ट जारी कर दी है. लिस्ट के अनुसार सितंबर 2025 में टोटल 15 दिन बैंक बंद रहेंगे. इन छुट्टियों में नेशनल, स्टेट के साथ त्योहारों का ऑफ शामिल है.

एक साथ नहीं बंद होंगे बैंक

हालांकि ये बात जरूर ध्यान रखें कि देश में बैंक एक साथ बंद नहीं रहेंगे. कई बार एक स्टेट में बैंक बंद रहते हैं तो दूसरे स्टेट में बैंक खुले रहते हैं. इसलिए आपको अपने स्टेट की लिस्ट जानना जरूरी है. सितंबर में वीकेंड हॉलिडे भी शामिल हैं. हर महीने की तरह इस बार भी सभी बैंकों में दूसरे और चौथे शनिवार की छुट्टी रहेगी. इसके साथ ही हर संडे को बैंक बंद रहेंगे.

वीकेंड हॉलिडे

7 सितंबर- रविवार

13 सितंबर- दूसरा शनिवार

14 सितंबर- रविवार

21 सितंबर- रविवार

27 सितंबर- चौथा शनिवार

28 सितंबर- रविवार

इन त्योहारों पर बैंक रहेंगे बंद

3 सितंबर, कर्मापूजा- झारखंड

4 सितंबर, ओणम - केरल

5 सितंबर, ईद-ए-मिलाद, थिरुवोनम और गणेश चतुर्थी- गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, केरल, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, झारखंड और जम्मू

6 सितंबर, ईद-ए-मिलाद और इंद्रजात्रा- सिक्किम और छत्तीसगढ़

12 सितंबर, शुक्रवार - जम्मू और श्रीनगर

22 सितंबर, नवरात्र स्थापना- राजस्थान

23 सितंबर, महाराजा हरि सिंह जयंती- जम्मू और श्रीनगर

29 सितंबर, महाषष्ठी/महासप्तमी और दुर्गा पूजा- त्रिपुरा, असम और पश्चिम बंगाल

30 सितंबर, महाअष्टमी और दुर्गा पूजा- त्रिपुरा, ओडिशा, असम, मणिपुर, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, बिहार और झारखंड

स्कूलों में इन दिनों रह सकती है छुट्टी

बैंक के बाद आपको अब बताते हैं कि स्कूलों में कब-कब छुट्टी सितंबर 2025 में रह सकती है. जैसा आप जानते हैं कि स्कूलों की छुट्टी भी स्टेट के हिसाब से अलग-अलग हो सकती हैं. हालांकि रविवार को पूरे देशभर के स्कूल बंद रहते हैं. इसलिए बच्चों के अभिभावकों स्कूल और टीचर्स से छुट्टियों की जानकारी लेते रहें.