UP School Holiday: यूपी में सर्दियों की छुट्टियां होनेवाली हैं शुरू, जानें कब से कब तक स्कूल रहेंगे बंद

UP Winter Vacation 2025: उत्तर भारत में सर्दी का सितम बढ़ गया है. जिसे देखते हुए उत्तर प्रदेश में स्कूलों में सर्दियों की छुट्टी (UP School Holiday Kab Se hai) पड़ने जा रही है. मौसम की मार को देखते हुए उत्तर प्रदेश के स्कूलों में 20 दिसंबर से सर्दी की छुट्टियां शुर हो जाएंगी, जो कि 31 दिसंबर तक रहने वाली है. यानी 12 दिनों तक छात्रों को स्कूल नहीं जाना होगा. बता दें कि 31 दिसंबर तक खूब सर्दी पड़ती है और इस दौरान कोहरा रहता है. ऐसे में सरकार ने 31 दिसंबर तक विंटर वेकेशन घोषित की है.
दिल्ली–NCR में कब पड़ेंगी विंटर वेकेशन (School Ki Chhutiyan Kab Padegi)
दिल्ली–NCR में भी जल्द विंटर वेकेशन पड़ने वाले हैं. हालांकि कई स्कूलों ने क्रिसमस से ही विंटर वेकेशन शुरू कर दी है जो कि 1 जनवरी तक रहने वाली है. जबकि कई स्कूलों में एक जनवरी से विंटर वेकेशन पड़ने वाली है. जो कि 10 की होती है. ऐसे में अधिकतर स्कूल जनवरी 2026 के दूसरे हफ्ते में खुलेंगे. हालांकि जो छात्र बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं, उन्हें विंटर वेकेशन के दौरान एक्ट्रा क्लास के लिए भी बुलाया जा सका है.
जम्मू-कश्मीर में स्कूल बंद
जम्मू-कश्मीर में पड़ रही कड़ाके की ठंड को देखते हुए यहां पर 26 नवंबर से ही स्कूलों को बंद कर दिया गया है, जो कि अब 22 फरवरी को खुलेंगे. प्री-प्राइमरी के स्कूल को 26 नवंबर 2025 से बंद कर दिया गया था. कक्षा 1 से 8 की छुट्टियां 1 दिसंबर 2025 से शुरू हो गई थी. जबकि कक्षा 9 से 12 तक के स्कूल भी 11 दिसंबर से बंद हो गए हैं. ये सभी कक्षाएं अब 22 फरवरी 2026 से शुरू होगी.
