हड्डियों से लेकर मांसपेशियों तक में ताकत भर देता है अंडा, जानें सेवन का सही तरीका और फायदे

Eggs Benefits: अंडे को प्रोटीन का अच्छा सोर्स माना जाता है. लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि ठंड में अंडे खाने से शरीर को कई लाभ मिल सकते हैं, बस इसका सही समय पर सेवन किया गया हो.

हड्डियों से लेकर मांसपेशियों तक में ताकत भर देता है अंडा, जानें सेवन का सही तरीका और फायदे
Anda Khane Ke Fayde: सर्दियों में अंडा खाने के फायदे.

सर्दियों के मौसम में शरीर को सर्द हवाओं से बचाना बहुत जरूरी होता है. सर्द हवाएं शरीर को बीमार करती हैं और सर्दियों में वायरल तेजी से फैलता है. ऐसे में शरीर को गर्म रखना बेहद जरूरी होता है. अंडा ऊर्जा, गर्माहट और स्टैमिना का मुख्य सोर्स होता है, लेकिन इसके सेवन का सही तरीका भी जान लेना बहुत जरूरी है.

आयुर्वेद और विज्ञान दोनों में ही अंडे को प्रोटीन और कैल्शियम का सोर्स मानते है. इसमें प्रोटीन और कैल्शियम के अलावा, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन बी विटामिन बी12, बी2, और बी5 और फॉस्फोरस, सेलेनियम, आयरन, और जिंक भी पाए जाते हैं. ये हड्डियों से लेकर मांसपेशियों, स्किन और बालों के लिए अच्छे रहते हैं. सर्दियों में अंडे खाने से शरीर को बहुत सारे लाभ मिलते हैं.

कब खाएं अंडा- When To Eat Eggs)

अंडे का सेवन नाश्ते के समय और वर्कआउट के बाद करना सही रहता है. सुबह के वक्त प्रोटीन और बाकी चीजों को शरीर में पचने का पूरा समय मिलता है और शरीर भी एक्टिव मोड में रहता है. अंडे का सेवन रात के समय करने से बचना चाहिए.

किस चीज के साथ खाएं अंडा- (What to eat eggs with)

अंडे का सेवन किन चीजों के साथ और कैसे करना चाहिए? अंडे का सेवन हल्दी और घी के साथ कर सकते हैं. हल्दी और घी दोनों ही अंडे की पौष्टिकता को बढ़ा देते हैं।. घी शरीर में अंडे की अवशोषकता को बढ़ाता है और पचाने में भी मदद करता है। इसके अलावा इसे काली मिर्च के साथ भी खाया जा सकता है. काली मिर्च में मौजूद पिपेरिन अंडे के गुणों को बढ़ाने में मदद करता है और इससे स्वाद भी बढ़ जाता है.

अंडे के साथ गुड़ का सेवन कर सकते हैं. पुराने समय से अंडे और गुड़ को साथ खाने की बातें कही गई हैं. ये मिश्रण सुनने में भले ही अटपटा लगे, लेकिन अंडे में प्रोटीन और गुड़ में आयरन होता है, जो शरीर में रक्त की मात्रा को बढ़ाता ही है, लेकिन साथ में ऊर्जा भी देता है.

इसके सेवन से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, शरीर गर्म रहता है, मांसपेशियों को अच्छी रिकवरी मिलती है, स्किन चमकदार बनती है, हार्मोन बैलेंस में मदद मिलती है, और मस्तिष्क की एकाग्रता बढ़ती है. इसी के साथ अंडे का सेवन कब और कैसे करना है, ये जानना भी बहुत जरूरी है. 

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

