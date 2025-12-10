विज्ञापन
विशेष लिंक

उबला अंडा खाने के 8 बड़े फायदे

Ubla Anda Khane Ke Kya Fayde Hain: यहां जानें उबले अंडे खाने से शरीर को और क्या फायदे मिल सकते हैं और किन लोगों को जरूर करना चाहिए इसे अपनी डाइट में शामिल.

Read Time: 3 mins
Share
उबला अंडा खाने के 8 बड़े फायदे
रोज उबला अंडा खाने से क्या फायदे होते हैं?

Ubla Anda Khane Ke Kya Fayde Hain:  अंडे को सर्दियों का सुपरफूड कहा जाता है, क्योंकि इसमें प्रोटीन, विटामिन, हेल्दी फैट, आयरन, कैल्शियम और कई जरूरी पोषक तत्व पाए जाते हैं. ऐसे में अगर आप ठंड में इसे उबालकर खाते हैं तो फायदे दोगुने भी हो सकते हैं. इससे न सिर्फ शरीर को गर्माहट मिल सकती है, बल्कि मांसपेशियां भी मजबूत हो सकती हैं. यहां जानें उबले अंडे खाने से शरीर को और क्या फायदे मिल सकते हैं और किन लोगों को जरूर करना चाहिए इसे अपनी डाइट में शामिल.

अंडा खाने से कौन-कौन सी बीमारी दूर होती है?

इम्यूनिटी: अंडे में विटामिन ए, डी और बी-कॉम्प्लेक्स भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाकर सर्दियों में होने वाले खांसी-जुकाम और कई बीमारियों से राहत दिला सकते हैं.

इसे भी पढ़ें: कच्ची हल्दी खाने से कौन सी बीमारी ठीक होती है?

वजन: अंडा में प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होती है, जिससे भूख कम लगती है और वजन कंट्रोल में रखा जा सकता है. नियंत्रित रूप से उबले अंडे खाने से वजन कम किया जा सकता है.

स्किन: अंडे में पाया जाने वाला प्रोटीन, बायोटिन और हेल्दी फैट्स स्किन को ग्लोइंग और बालों को मजबूत बनाने में मदद कर सकते हैं.

मांसपेशियां: उबले अंडे प्रोटीन, कैल्शियम और विटामिन डी से भरपूर हैं जो मांसपेशियों और हड्डियों के विकास के लिए बेहद जरूरी माने जाते हैं. बच्चों और बुजुर्गों दोनों के लिए यह एक बेहतरीन विकल्प है.

दिमाग:अंडे में पाया जाने वाला कोलीन मेमोरी तेज करता है और दिमाग को एक्टिव रखता है. रोजाना एक उबला अंडा खाने से मेमोरी को बढ़ाने में मदद मिल सकती है. 

आंखों: अंडे में कैरोटिनायड्स पाया जाता है, जो आंखों की सेहत के जरूरी है. रोजाना एक उबला अंडा खाने से आंखों को हेल्दी रखा जा सकता है.

हड्डियां: अंडे में विटामिन डी की मात्रा अच्छी होती है. नियमित रूप से इसका सेवन विडामिन डी की कमी को दूर करने और हड्डियों को मजबूत बनाने में लाभदायक साबित हो सकता है.

हार्ट: अंडे में ओमेगा-3 फैटी एसिड पाया जाता है जो आपके दिल से संबंधी बीमारियों के जोखिम ​को कम कर सकता है.

Watch Video: 

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

(Disclaimer: New Delhi Television is a subsidiary of AMG Media Networks Limited, an Adani Group Company.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Ubla Anda Khane Ke Fayde, Khali Pet Ubla Anda Khane Ke Fayde, Boiled Eggs, Boiled Eggs Benefits, Ubla Anda Kaise Khaye
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com