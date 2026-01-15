विज्ञापन
रोज हल्दी खाने का शरीर पर क्या पड़ता है असर?

Haldi roj khane ke fayde : जानें रोजाना हल्दी खाने से शरीर पर क्या असर पड़ता है. इम्युनिटी बढ़ाने से लेकर जोड़ों के दर्द तक, हल्दी के इन फायदों को जानकर आप भी दंग रह जाएंगे.

Turmeric benefits : रिसर्च बताती है कि हल्दी का सेवन दिल की धमनियों को साफ रखने में मदद करता है, जिससे हार्ट अटैक का खतरा कम होता है.

Haldi facts : मसालों का राजा हल्दी (Haldi khane ke fayde) न सिर्फ आपके खाने का स्वाद बढ़ाते हैं, बल्कि सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद हैं. यही कारण है भारतीय खाने में हर दिन हल्दी का इस्तेमाल खाना पकाने में किया जाता है. यह मसाला अंदरूनी घाव को भरने में भी मदद करता है. इसके अलावा यह आपकी बाहरी खूबसूरती निखारने में भी अहम भूमिका निभाता है. इसलिए शादी की रस्मों में हल्दी सबसे अहम होती है. इस दिन दूल्हा-दुल्हन को शरीर पर हल्दी का लेप लगाया जाता है. यह लेप बॉडी को एक्सफोलिएट करके सुंदरता में चार चांद लगा देता है. इसके अलावा भी हल्दी के कई फायदे हैं. लेकिन आज हम आपको रोज हल्दी खाने से आपके शरीर में क्या बदलाव आते हैं, इस पर बात करेंगे. तो बिना देर किए आइए जानते हैं. 

रोज हल्दी खाने के क्या हैं फायदे

1. शरीर की सूजन और दर्द से छुट्टी

हल्दी में 'करक्यूमिन' नाम का एक तत्व होता है. यह शरीर में नैचुरल पेनकिलर की तरह काम करता है. अगर आपको जोड़ों में दर्द रहता है या दिनभर थकान महसूस होती है, तो रोज़ाना हल्दी वाला दूध (Golden Milk) पीने से शरीर की अंदरूनी सूजन कम होती है.

2. बीमारियों से लड़ने की ताकत (Immunity)

बदलते मौसम में अक्सर लोग सर्दी-खांसी की चपेट में आ जाते हैं. हल्दी एक नेचुरल एंटी-बायोटिक है. रोज़ाना इसे खाने से आपकी इम्यूनिटी इतनी मज़बूत हो जाती है कि छोटे-मोटे वायरस आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाते.

3. चमकती त्वचा और बेहतर डाइजेशन

हल्दी खून को साफ करने में मदद करती है. जब आपका खून साफ होगा, तो उसका सीधा असर आपके चेहरे पर दिखेगा मुंहासे कम होंगे और ग्लो बढ़ेगा. साथ ही, यह पेट की गैस और ब्लोटिंग जैसी समस्याओं को दूर कर पाचन तंत्र को दुरुस्त रखती है.

4. दिल और दिमाग की सेहत

रिसर्च बताती है कि हल्दी का सेवन दिल की धमनियों को साफ रखने में मदद करता है, जिससे हार्ट अटैक का खतरा कम होता है. इतना ही नहीं, यह याददाश्त बढ़ाने और डिप्रेशन जैसी समस्याओं से लड़ने में भी मददगार साबित हुई है.

सावधानी भी है जरूरी

किसी भी चीज की अति बुरी होती है. अगर आप दिन भर में एक चम्मच से ज्यादा हल्दी ले रहे हैं, तो इससे पेट में गर्मी या दस्त की समस्या हो सकती है. साथ ही, हल्दी का पूरा फायदा शरीर को तभी मिलता है जब इसे काली मिर्च के साथ लिया जाए, क्योंकि काली मिर्च हल्दी के गुणों को सोखने में शरीर की मदद करती है.


 

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

