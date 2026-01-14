विज्ञापन
गर्म पानी पीने से कौनसी बीमारी जड़ से खत्म होती है?

अगर पानी सही तरीके से अपनी रूटीन में शामिल करते हैं, तो यह शरीर की अंदरूनी सफाई करके कई गंभीर समस्याओं को दूर रख सकता है.

गर्म पानी पीने से कौनसी बीमारी जड़ से खत्म होती है?
यह शरीर से टॉक्सिन्स को पसीने और यूरिन के जरिए बाहर निकाल देता है.

Garam pani pine ke fayde : खान-पान की वजह से हम अक्सर छोटी-मोटी बीमारियों से परेशान रहते हैं. कोई कहता है वजन बढ़ गया है, तो कोई पेट साफ न होने से परेशान है. ऐसे में हमारे घर के बड़े-बुजुर्ग हमेशा एक सलाह देते हैं सुबह उठकर गुनगुना पानी पिया करो. लेकिन क्या वाकई गर्म पानी पीने से बीमारियां जड़ से खत्म हो सकती हैं? विज्ञान और आयुर्वेद दोनों ही मानते हैं कि गर्म पानी दवा तो नहीं, लेकिन किसी रामबाण से कम भी नहीं है. अगर आप इसे सही तरीके से अपनी रूटीन में शामिल करते हैं, तो यह शरीर की अंदरूनी सफाई करके कई गंभीर समस्याओं को दूर रख सकता है.

गरम पानी पीने के फायदे - Benefits of drinking hot water

कब्ज और पेट की समस्या में मिले आराम

इससे आपका मेटाबॉलिज्म तेज होता है और पाचन तंत्र दुरुस्त रहता है. जब पेट साफ रहेगा, तो आधी बीमारियां तो वैसे ही खत्म हो जाएंगी.

वजन घटेगा

यह शरीर की एक्स्ट्रा कैलोरी जलाने और फैट को कम करने में मदद करता है. इसमें थोड़ा नींबू और शहद मिला लें, तो यह कमाल का डिटॉक्स ड्रिंक बन जाता है.

स्किन की चमक बढ़ती है

यह शरीर से टॉक्सिन्स को पसीने और यूरिन के जरिए बाहर निकाल देता है. जिससे कील-मुंहासे कम होते हैं और चेहरे पर नेचुरल ग्लो आता है.

सर्दी-जुकाम में मिले राहत

बदलते मौसम में साइनस या गले में दर्द होना आम है. गर्म पानी पीने से कफ ढीला होता है और जमा हुआ साइनस साफ होता है. यह गले की सूजन को कम करने में भी बहुत असरदार है.

सावधानी भी है जरूरी

ध्यान रहे, पानी सिर्फ गुनगुना होना चाहिए. बहुत ज्यादा खौलता हुआ पानी पीने से मुंह या गले की परत को नुकसान पहुंच सकता है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

