आप भी सुबह खाली पेट पीते हैं शहद वाला पानी तो जान लीजिए इसको बनाने का सही तरीका क्या है

How to Make Honey water: सुबह खाली पेट आप किस चीज का सेवन करते हैं वो आपकी सेहत पर बहुत असर डालता है. कई लोग सुबह नींबू पानी पीते हैं तो कुछ लोग सुबह शहद वाला पानी पीते हैं. इन दोनों का ही सेवन सेहत के लिए फायदेमंद होता है. आज हम बात करेंगे शहद वाले पानी की तो शहद में पाए जाने वाले पोषक तत्व शरीर की कई समस्याओं को दूर करने में मदद करते हैं, लेकिन आपको ये फायदे तभी मिल सकते हैं जब आप इसको सही तरीके से बनाते हैं. तो चलिए जानते हैं शहद वाला पानी बनाने का सही तरीका क्या है, ताकि आपको इसके सभी फायदे मिल सकें.

शहद वाला पानी बनाने का सही तरीका ( Right Way to Make Honey Water)

हनी वॉटर बनाने के लिए सबसे पहले आप पानी को गर्म करें और गर्म करने के बाद उसे हल्का ठंडा होने दें. अब पानी में 15 से 30 ग्राम शहद यानी 1 से 2 टेबलस्पून शहद मिलाएं. अब अच्छे से मिक्स करने के बाद इसका सेवन करें.

ये भी पढ़ें: रात में दूध कर भिगोकर सुबह खाली पेट खा लीजिए ये सफेद चीज, इन 4 लोगों को तो जरूर करना चाहिए सेवन

किन बातों का रखें ध्यान

अगर शहद मिलाने के बाद आपको पानी ज्यादा मीठा लगता है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी और मिला सकते हैं. शहद वाला पानी बनाते समय ध्यान रखें कि पानी बहुत ज्यादा गर्म ना हो, या फिर उबलते पानी में आप शहद को ना डालें. ऐसा करने से शहद के पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं. कुछ लोगों को शहद से एलर्जी भी होती है, ऐसे में ये लोग अपनी डाइट में शहद को जोड़ने से पहले एक बार एक्सपर्ट से इसकी सही मात्रा के बारे में पूछ लें.

History of Samosa- Swaad Ka Safar | समोसे का इतिहास | जानें ईरान से भारत कैसे पहुंचा समोसा

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)