Home Smell Problem: घर में बदबू क्यों आती है? जानिए असली वजह और आसान उपाय

Home Smell Problem: घर कितना भी साफ कर लो, फिर भी एक अजीब सी बदबू रहती है. दिल्ली की 40 वर्षीय गृहिणी कमलेश कहती हैं कि अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, तो समझ लीजिए कि समस्या सफाई में नहीं, बल्कि वेंटिलेशन यानी हवा के आने-जाने में है. कई घरों में एक हल्की सी बदबू बनी रहती है और वहां रहने वाले लोग इसे महसूस तक भी नहीं करते, क्योंकि समय के साथ हमारी नाक उस गंध की आदत डाल लेती है. हमें तब एहसास होता है जब कोई मेहमान दरवाजे पर रुक जाए या चुपचाप खिड़की खोल दे. दरअसल, घर में बदबू होना बेहद असहज लगता है, चाहे वह नमी की गंध हो या रसोई में बनी करी की महक, लेकिन ध्यान रहे, बदबू का मतलब गंदगी नहीं है. ज्यादातर यह खराब वेंटिलेशन, फंसी हुई हवा या नमी की वजह से होती है. ऐसे में आपको एयर फ्रेशनर पर पैसे खर्च करने से पहले असली कारण को जानना चाहिए और उसे दूर करने का उपाय खोजना चाहिए. चलिए आपको बताते हैं घर में बदबू क्यों आती है? घर में बदबू आने की असली वजह और घर से बदबू दूर करने के आसान उपाय.

बदबू की वजह कैसे पहचानें?

गंध रसोई के पास ज्यादा है या बाथरूम से आ रही है? बारिश के बाद बढ़ जाती है या नमी वाले मौसम में? इन पैटर्न्स से पता चलेगा कि वजह नमी है, बचा हुआ खाना है या वेंटिलेशन की कमी. कभी-कभी पालतू जानवर भी कारण हो सकते हैं. इसलिए घर में घूमकर देखें कि किस जगह गंध सबसे ज्यादा है.

रसोई की महक

भारतीय घरों में मसालेदार खाना बनता है. करी या तली हुई चीजो की महक लंबे समय तक रहती है, खासकर जब वेंटिलेशन ठीक न हो तब, ऐसे में खाना बनाते समय एग्जॉस्ट फैन चलाएं, खिड़कियां खुली रखें, दीवारों और कैबिनेट्स की नियमित सफाई करें और रातभर रसोई में सफेद सिरके का कटोरा रखें.

मानसून में नमी बढ़ जाती है, जिससे फर्श और दीवारों पर फफूंदी लगती है और बदबू आती है. इससे राहत पाने के लिए खिड़कियां और बालकनी के दरवाजे खोलकर क्रॉस-वेंटिलेशन करें. नमी न जमने दें, कोनों में बेकिंग सोडा रखें और अलमारी में कपूर रखें.

बाथरूम में नमी और ड्रेनेज की वजह से गंध रहती है. ऐसे में ड्रेन को बेकिंग सोडा और सिरके से साफ करें, एग्जॉस्ट फैन चलाएं और वेंटिलेशन सुनिश्चित करें.

ओवरफ्लो होती डस्टबिन भी घर में बदबू की बड़ी वजह है. ऐसे में रोजाना कचरा बाहर फेंकें, बायोडिग्रेडेबल बैग का इस्तेमाल करें और हफ्ते में एक बार डस्टबिन को डिसइंफेक्ट करें.

