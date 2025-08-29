विज्ञापन
रात में दूध कर भिगोकर सुबह खाली पेट खा लीजिए ये सफेद चीज, इन 4 लोगों को तो जरूर करना चाहिए सेवन

Makhana Ke Fayde: अगर आप भी आज तक मखाने को नॉर्मली या रोस्ट कर के ही खाते थे तो आज हम आपको इसे दूध के साथ खाने के ऐसे फायदे बताएंगे जिसके बाद आप इसको और किसी तरह से खाने के बारे में सोचेंगे भी नही.

Makhana With Milk benefits: दूध और मखाना खाने के फायदे.

Soaked Makhana Benefits: ड्राई फ्रूट्स का सेवन सेहत के लिए बेहद फायदेमंद होता है. फिर वो चाहे काजू हो, बादाम हो, किशमिश हो या मखाना. इन सबको ही अपनी डाइट में शामिल करना सेहत के लिए लाभदायी माना जाता है. लेकिन आज हम बात करने वाले हैं मखाना की, जिसे फॉक्स नट्स या लोटस सीड्स के नाम से भी जाना जाता है. मखाने में पाए जाने वाले पोषक तत्वों की बात करें तो इसमें सोडियम, पोटैशियम, फाइबर, कैल्शियम, आयरन और विटामिन सी जैसे अन्य कई पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो शरीर को कई तरह की बीमारियों से दूर रखने में मदद करता हैं. लेकिन क्या आपको पता है कि अगर इसी मखाने को आप दूध के साथ भिगोकर खाते हैं तो ये आपकी सेहत पर क्या असर डालता है. अमूमन कई ड्राई फ्रूट्स को भिगोकर खाना उनके पोषक तत्वों को बढ़ा देता है. तो आज हम जानेंगे कि दूध में भीगे या पकाए मखाने को खाने के फायदे को बारे में. 

दूध में भीगे मखाने खाने के फायेद (Benefits Of Soaked Makhana With Milk)

1. हार्ट के लिए

मखाने में पोटैशियम की मात्रा ज्यादा होती है और सोडियम की मात्रा कम होती है, जिससे यह ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में सहायक हो सकता है. मखाने वाले दूध का सेवन करने दिल को दुरुस्त रखने में मदद मिल सकती है.

2. वेट लॉस

अगर आप डाइट पर हैं और वजन को कम करना चाहते हैं, तो आप मखाने को डाइट में शामिल कर सकते हैं. क्योंकि मखाने में कैलोरी की मात्रा काफी कम पाई जाती है.

3. बोन हेल्थ

मखाने और दूध में कैल्शियम की अच्छी मात्रा होती है, जो हड्डियों को मजबूत बनाने और ऑस्टियोपोरोसिस के खतरे से बचाने में मददगार है. अगर आप कमजोर हड्डियों की समस्या से परेशान हैं तो मखाने वाले दूध का सेवन कर सकते हैं.

4. कब्ज के लिए

जिन लोगों को पेट संबंधी समस्या है, उनके लिए मखाने वाले दूध का सेवन बेहद फायदेमंद माना जाता है. क्योंकि मखाने में फाइबर की अच्छी मात्रा होती है, जो पाचन तंत्र को हेल्दी रख कब्ज समस्या से बचाने में मददगार है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

