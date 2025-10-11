विज्ञापन
क्या आप जानते हैं खाने की कौन सी चीजें कभी नहीं होती खराब? लास्ट वाली चीज तो हर घर में होती है इस्तेमाल

Food Items Shelf Life: खाने की कई चीजें कई बार मार्केट से हम ज्यादा ले आते हैं. लेकिन फिर बाद में ये सोचते हैं कि कहीं ये खराब न हो जाएं. लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि खाने-पीने से जुड़ी कई चीजें ऐसी हैं जिनका सेवन आप लंबे समय तक कर सकते हैं.

Food Items: खाने की कौन सी चीजें कभी नहीं होती हैं खराब.

कहते हैं कि खाना जितना जल्दी खा लिया जाए, अच्छा होता है. क्योंकि कुछ समय बाद वह खराब होना शुरू हो जाता है, जिसके बाद वह खाने लायक नहीं रहता. ऐसे में क्या आपने कभी खाने की उन चीजों के बारे में सोचा है, जो कभी खराब नहीं होती हैं. यानी आप उनका काफी लंबे समय तक इस्तेमाल कर सकते हैं. अगर नहीं, तो  आज हम आपको उन्हीं चीजों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनका लुत्फ आप लंबे समय तक उठा सकते हैं. आइए जानते हैं.

खाने की ये चीजें नहीं होती खराब (These food items do not spoil)

1. सफेद चावल-

सफेद ( पॉलिश किया हुआ) चावल 40 डिग्री फारेनहाइट से कम तापमान पर रखे जाए तो वह 30 सालों तक खराब नहीं होते हैं और उनके पोषक तत्व और स्वाद बरकरार रहता है. 

फायदे- चावल को ऊर्जा का अच्छा स्रोत माना गया है. इसे आसानी से पचाया जा सकता है. इसे खिचड़ी बिरयानी जैसी डिशेज में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है.

2. शहद-

शहद भी लंबे समय तक टिका रहता है और जल्दी से खराब नहीं होता है. बता दें, शहद में मौजूद नेचुरल शुगर, नमी और एसिडिटी बैक्टीरिया को पनपने से रोकते हैं, जिसके कारण ये जल्दी खराब नहीं होता. वहीं शहद को हमेशा एयरटाइट डिब्बे में रखने की सलाह दी जाती है. 

Photo Credit: Unsplash

फायदे- शहद को दिल की हेल्थ के लिए अच्छा माना गया है. इसे खाने से एनर्जी तो मिलती ही है, साथ ही यह इम्यूनिटी को मजबूत कर सकता है. इसे आप चाय या अन्य स्वीट डिशेज में शक्कर की जगह इस्तेमाल कर सकते हैं.  

3. सिरका-

सिरका (Vinegar) लंबे समय तक सुरक्षित रह सकता है. ऐसा इसलिए है,क्योंकि इसमें हाई एसिडिटी के कारण यह खुद को प्रिजर्व (Preserve) कर लेता है. ऐसे में आप बहुत लंबे समय तक इसका इस्तेमाल कर सकते हैं. वहीं आपको बता दें, समय के साथ इसकी गुणवत्ता और स्वाद में कमी आ सकती है. 

फायदे- सिरके का सेवन करने से डाइजेशन में सुधार होता है और ब्लड शुगर कंट्रोल रहती है.  साथ ही ये वजन घटाने में भी काफी मदद करता है. इसे आप सलाद या अन्य डिशेज में इस्तेमाल कर सकते हैं.

4. ड्राई बीन्स-

माना जाता है कि 30 सालों के बाद भी ड्राई बीन्स खाने लायक रहते हैं. हालांकि इनकी गुणवत्ता में थोड़ी कमी हो सकती है, लेकिन यह सेहत के लिए नुकसानदायक नहीं होते हैं और इमरजेंसी के लिए दौरान इन्हें खाया जा सकता है.
ड्राई बीन्स की लंबे समय तक चलाने के लिए एयरटाइट कंटेनर में रखें और नमी वाली चीजों के करीब न आने दें. 

फायदे- ब्लड शुगर को कंट्रोल करने के लिए बीन्स का सेवन किया जा सकता है. इसी के साथ माना गया है कि बीन्स में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट और अन्य पोषक तत्व कैंसर के जोखिम को कम करने में मदद कर सकते हैं.

5. नमक-

नमक के बिना खाने का टेस्ट अधूरा है. वहीं नमक की सबसे अच्छी बात है कि यह कभी खराब नहीं होता है. इसी के साथ इसमें बैक्टीरिया या फफूंद भी नहीं लगता है. अगर नमक को सही तरीके से एयरटाइट कंटेनर में रखा जाए तो इसे जिंदगी भर इस्तेमाल किया जा सकता है. 

फायदे- नमक का सेवन करने से शरीर में पानी की मात्रा बनी रहती है, जिसके कारण डिहाइड्रेशन से बचाव होती है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

