Best Time For Dinner At Night: रात का खाना केवल पेट भरने के लिए नहीं, बल्कि सेहत का एक ज़रूरी हिस्सा है. सही समय पर, सही तरीके से और सही खाना ही आपको फिट और तंदुरुस्त रख सकता है. तो अब से कोशिश कीजिए कि डिनर समय पर हो.

डॉक्टर ने बताया रात का खाना कब खाना चाहिए? कारण जान हैरान हो जाएंगे आप
Best Time To Eat Dinner: रात का खाना कब खाना चाहिए?

Best Time For Dinner At Night: आज की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में बहुत से लोग रात का खाना देर से खाते हैं. कुछ काम की वजह से, कुछ आदत के कारण और कुछ लोग सोचते हैं कि बस जब भूख लगे तब खा लो. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि सही समय पर खाना न खाने का असर आपके शरीर पर कैसा पड़ता है? हमारा शरीर दिन के समय ज्यादा सक्रिय रहता है. जब सूरज निकलता है तो हमारे शरीर की ताकत और ऊर्जा सबसे ज्यादा होती है. इसी समय पाचन की प्रक्रिया भी तेज होती है. लेकिन जैसे-जैसे दिन ढलता है, शरीर की ऊर्जा धीरे-धीरे कम होने लगती है. रात को हमारी पाचन शक्ति कमजोर हो जाती है. इसलिए देर रात खाना खाने से पेट भारी लगने लगता है, नींद ठीक से नहीं आती और धीरे-धीरे वजन भी बढ़ सकता है. आइए जानते हैं रात में खाना खाने का सही समय CPU-PSI सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन, योग एंड संस्कार के डायरेक्टर  प्रो. राम अवतार से.

खाना खाने का सही समय (Best Time For Dinner At Night)

किस समय खाएं खाना?
पुराने समय के लोग सूर्य अस्त होने से पहले ही भोजन कर लेते थे. जैन समाज के कई संत और अनुयायी आज भी यही नियम मानते हैं. उनका मानना है कि जब तक सूरज की गर्मी वातावरण में होती है, तब तक खाना जल्दी और ठीक से पचता है. वैज्ञानिक रूप से भी यह बात सही मानी गई है कि सूर्य की रोशनी शरीर के पाचन में मदद कर सकती है.

सोने से कितना पहले खाएं खाना?
अगर आपकी दिनचर्या ऐसी है कि आप जल्दी खाना नहीं खा सकते, तो कोशिश करें कि रात का खाना सोने से कम से कम दो से तीन घंटे पहले कर लें. इससे आपके शरीर को खाना पचाने का समय मिलेगा और नींद भी अच्छी आएगी. हल्का और सादा खाना जैसे खिचड़ी, दाल-चावल या सब्जी-रोटी लेना फायदेमंद रहता है.

ध्यान रखें-
एक और बात ध्यान देने वाली है कि रात को खाना खाते समय टीवी या मोबाइल में न उलझें. शांत माहौल में बैठकर खाना खाएं, ताकि दिमाग भी उसे सही तरीके से स्वीकार करें. खाने को ज्यादा से ज्यादा बार चबाएं. जिससे सलाइवा निकले और वो आपके पाचन को बेहतर बनाने में मदद करें.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

