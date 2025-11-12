प्रेमानंद महाराज सर्दियों में क्या खाते हैं? जानिए उनके पूरे दिन का सात्विक डाइट प्लान

Premanand Maharaj Kya Khate Hain: संत प्रेमानंद महाराज आज के समय में आध्यात्मिक जगत की एक प्रेरणास्पद हस्ती हैं. वृंदावन के राधा केली कुंज के संचालक और करोड़ों भक्तों के मार्गदर्शक प्रेमानंद जी महाराज न केवल भजन और सत्संग के लिए प्रसिद्ध हैं, बल्कि उनकी लाइफस्टाइल और अनुशासन भी लोगों को आकर्षित करता है. खासकर सर्दियों में जब लोग गरिष्ठ भोजन और आराम की ओर झुकते हैं, प्रेमानंद महाराज अपनी सादगी और संयम से एक अलग उदाहरण पेश करते हैं. उनका रूटीन और खानपान न केवल स्वास्थ्यवर्धक है, बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जा से भी भरपूर है. आइए जानते हैं सर्दियों में प्रेमानंद महाराज क्या खाते हैं और उनका पूरा दिन का डाइट प्लान कैसा होता है.

इसे भी पढ़ें: 70 साल के बोनी कपूर गेहूं की बजाय खाते हैं इस आटे की रोटी, फिटनेस देख रह जाएंगे दंग, जानें पूरा डाइट प्लान

कैसे होती है प्रेमानंद महाराज की सुबह की शुरुआत? | How Does Premananda Maharaj Start His Morning?

प्रेमानंद महाराज दिन की शुरुआत बहुत जल्दी करते हैं. वे तड़के उठकर स्नान करते हैं वो भी ठंडे पानी से, क्योंकि उनका मानना है कि यह शरीर और मन दोनों को जागृत करता है. सुबह-सुबह वे गुनगुना पानी या तुलसी जल पीते हैं, जिससे शरीर डिटॉक्स होता है. इसके बाद वे भजन और ध्यान में समय बिताते हैं, जो मानसिक शांति और ऊर्जा प्रदान करता है.

नाश्ता में क्या खाते हैं प्रेमानंद महाराज? | What Does Premananda Maharaj Eat for Breakfast?

प्रेमानंद महाराज का नाश्ता बेहद साधारण होता है, लेकिन पोषण से भरपूर. वे फल, खासकर केला, सेब या मौसमी जैसे मौसमी फल लेते हैं. साथ में गाय का दूध, जो शरीर को गर्मी और ताकत देता है. कोई भी तला-भुना या पैकेज्ड फूड वे नहीं लेते.

प्रेमानंद महाराज दोपहर में क्या खाते हैं? | What does Premananda Maharaj eat in the afternoon?

उनका दोपहर का भोजन पूरी तरह सात्विक होता है और सीमित मात्रा में लिया जाता है. दो रोटी, जो अक्सर बाजरे या ज्वार के आटे से बनी होती हैं. ये सर्दियों में शरीर को गर्मी देती हैं. सब्जी, जैसे लौकी, तोरी, पालक या गाजर, बिना मसाले और तेल के.

श्रीजी का भोग: वे भोजन को प्रसाद मानकर ग्रहण करते हैं, जिससे उसमें आध्यात्मिक ऊर्जा जुड़ जाती है.

इसे भी पढ़ें: सुबह पानी कैसे पिएं, ठंडा, गुनगुना या तांबे के बर्तन का; कौन-सा सच में फायदेमंद है? जानिए

प्रेमानंद महाराज जी रात में कैसा भोजन करते हैं? | What kind of food does Premanand Maharaj Ji eat at night?

प्रेमानंद महाराज रात को बहुत हल्का भोजन करते हैं और जल्दी कर लेते हैं, आमतौर पर शाम 6 बजे से पहले. वे अक्सर सूप या खिचड़ी लेते हैं, जिसमें मूंग दाल और सब्जियां होती हैं. कभी-कभी सिर्फ दूध और फल पर ही संतोष कर लेते हैं.

अनुशासन ही असली शक्ति

वे नमक और चीनी का सीमित उपयोग करते हैं.

फास्ट फूड, चाय, कॉफी और मसालेदार चीजों से पूरी तरह परहेज करते हैं.

उनका मानना है कि शुद्ध और सात्विक भोजन ही आत्मा को शुद्ध करता है.

प्रेमानंद महाराज का डाइट प्लान सर्दियों में न केवल शरीर को गर्मी और ऊर्जा देता है, बल्कि मन को भी स्थिर और शांत रखता है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)