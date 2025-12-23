विज्ञापन
विंस ज़ैम्पेला की फरारी जब हादसे का शिकार हुई, तब कार में दो लोग सवार थे. इन दोनों की ही इस हादसे में जान चली गई. विंस ज़ैम्पेला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कार में बैठे दूसरे व्यक्ति की अस्पताल पहुंचने पर मौत हो गई.

रॉकेट बनी हुई थी फरारी, बैरियर से टकराते ही लगी आग, फेमस गेम डेवलेपर विंस जैम्पेला का निधन
नई दिल्‍ली:

फेमस गेम 'कॉल ऑफ ड्यूटी' को बनाने वाले मशहूर गेम डेवलपर विंस ज़ैम्पेला की एक रोड एक्‍सीडेंट में मौत हो गई. वह 55 साल के थे. स्‍थानीय मीडिया एनबीसी4 के मुताबिक, दक्षिणी कैलिफोर्निया में विंस ज़ैम्पेला की फरारी कार का भीषण एक्सीडेंट हो गया. एक्‍सीडेंट एंजल्स क्रेस्ट हाईवे पर हुआ, जहां उनकी कार स्लिप हो गई और कंट्रोल खोने के कारण बैरियर से टकरा गई. बैरियर से टकराते ही कार में आग लग गई. 

विंस ज़ैम्पेला की फरारी जब हादसे का शिकार हुई, तब कार में दो लोग सवार थे. इन दोनों की ही इस हादसे में जान चली गई. विंस ज़ैम्पेला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कार में बैठे दूसरे व्यक्ति की अस्पताल पहुंचने पर मौत हो गई. पुलिस ने अभी तक दूसरे व्‍यक्ति की पहचान उजागर नहीं की है. पुलिस ने अभी तक यह साफ नहीं किया है कि हादसा कैसे हुआ. दुर्घटना की वजह क्‍या रही? 

एक्‍सीडेंट का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें एक पहाड़ी इलाके में विंस ज़ैम्पेला की फरारी रॉकेट की रफ्तार से दौड़ती हुई नजर आ रही है. एकदम से फरारी का कंट्रोल बिगड़ जाता है. कार सड़क किनारे बैरियर से टकरा जाती है और उसके आग लग जाती है. वहां खड़े लोग, जब तक कार के पास पहुंचते हैं, तब तक फरारी धू धू कर जल रही होती है.

क्‍या विंस ज़ैम्पेला की फरारी की रफ्तार बहुत तेज थी, जिसे वह कंट्रोल नहीं कर पाए? या फिर कार में कोई तकनीकी खराबी आई, जिससे वह हादसे का शिकार हुई? पुलिस अब यही तलाशने में जुटी हुई है. कुछ प्रत्‍यक्षदर्शियों ने पहाड़ी सड़क पर हुए इस हादसे का वीडियो बना लिया, जिसमें लाल रंग की फरारी कार में आग लगी नजर आ रही है. 

विंस ज़ैम्पेला के स्टूडियो ने दुनिया के कुछ सबसे ज्यादा बिकने वाले वीडियो गेम बनाईं और ज़ैम्पेला को फर्स्ट-पर्सन मिलिट्री शूटर स्टाइल गेम में बड़ा बदलाव करने वाले लोगों में से एक माना जाता था. इस साल, जब उनके वीडियो गेम 'बैटलफील्ड 6' ने फ्रैंचाइज़ी के लिए बिक्री का नया रिकॉर्ड बनाया, तो ज़ैम्पेला ने लोगों आभार व्यक्त करते हुए कहा था- गेमिंग में सफलता के लंबे करियर के बावजूद, हम ऐसे पलों को कभी हल्के में नहीं लेते हैं. बता दें कि विंस ज़ैम्पेला की वीडियो गेम ने पिछले 2 दशकों में 1 करोड़ से ज्‍यादा लोगों का दिल जीता है. आज भी, 'कॉल ऑफ़ ड्यूटी' के हर महीने 1 करोड़ से अधिक एक्टिव खिलाड़ी हैं.

