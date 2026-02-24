आज क्या बनाऊं: चटपटा और हेल्दी खाने का कर रहा है मन, तो इस प्रोटीन रिच टोफू रेसिपी को जरूर करें ट्राई

Crispy Tofu Recipe: जब भी कुछ चटपट खाने का जिक्र होता है, सबसे पहला ख्याल फास्ट फूड और अनहेल्दी जंक का आता है. लेकिन क्या हो अगर हम आपको कहें कि आप स्वाद के साथ सेहतमंद भी रह सकते हैं. अगर आप भी कुछ चटपटा, मसालेदार और प्रोटीन रिच खाना चाहते हैं, तो बिल्कुल सही जगह पर हैं. क्योंकि आज हम आपको chef_nehalkarkera द्वारा इंस्टाग्राम पर शेयर रेसिपी के बारे में बता रहे हैं, जिसे टोफू से बनाया गया है. तो चलिए बिना किसी देरी के रेसिपी पर चलते हैं.

कैसे बनाएं टोफू रेसिपी- (How To Make Tofu Recipe)

सामग्री-

टोफू-200 ग्राम

नमक- स्वादानुसार

तेल- कम तेल में तलने के लिए

क्रस्ट के लिए-

नमकीन एडामे -50 ग्राम (मोटा पिसा हुआ)

पैंको- 3 बड़े चम्मच

टोगाराशी -2 छोटे चम्मच

स्लरी के लिए-

कॉर्नफ्लोर – 2 बड़े चम्मच

पानी – ¼ कप

नमक - स्वादानुसार

सॉस के लिए -

गोचुजांग - 3 बड़े चम्मच

सोया सॉस - 2 छोटे चम्मच

पानी -2 बड़े चम्मच

सिरका - 1 छोटा चम्मच

चीनी -1 छोटा चम्मच

विधि-

इस डिश को बनाने के लिए सबसे पहले टोफू को 10-15 मिनट तक दबाकर अतिरिक्त नमी निकाल दें. इसे मोटे क्यूब्स में काटें और हल्का नमक छिड़कें. नमकीन एडामे को दरदरा पीस लें, लेकिन थोड़ा सा दानेदार रहने दें. एक कटोरे में पैंको और तोगाराशि के साथ मिलाएं. कॉर्नफ्लोर, पानी और नमक को तब तक फेंटें जब तक कि यह चिकना न हो जाए और थोड़ा गाढ़ा बैटर न बन जाए. टोफू के टुकड़ों को इस बैटर में डुबोएं और अतिरिक्त बैटर को हटाएं. फिर इसे एडामे-पैंको मिश्रण में अच्छी तरह कोड़ करें ताकि यह चारों तरफ से समान रूप से कवर हो जाए. एक पैन में मध्यम आंच पर तेल गरम करें. टोफू को गोल्डन ब्राउन और कुरकुरा होने तक शैलो फ्राई करें. निकालकर पेपर टॉवल पर तेल निकाल लें. एक छोटे पैन में गोचुजांग, सोया सॉस, पानी, सिरका और चीनी मिलाएं. धीमी आंच पर 1-2 मिनट तक पकाएं जब तक कि यह थोड़ा गाढ़ा और चमकदार न हो जाए. कुरकुरे टोफू पर इस बैटर को डालें ताकि यह और भी कुरकुरा हो जाए, या सर्व करने से ठीक पहले हल्का सा मिलाएं.

टोफू के फायदे- Tofu Ke Fayde:

टोफू (सोया पनीर) प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन और ओमेगा-3 फैटी एसिड से भरपूर होता है. इसे वेजिटेरियन के लिए बेस्ट माना जाता है. क्योंकि इसमें प्रोटीन भर-भर कर पाया जाता है. कोलेस्ट्रॉल कम करने और हड्डियों को मजबूत बनाने और वजन को घटाने में मददगार है इसका सेवन.

ये भी पढ़ें- आज क्या बनाऊं: इफ्तार पार्टी में घर आए गेस्ट के लिए बनाएं मेथी मटर मलाई, तारीफ करते नहीं थकेंगे खाने वाले

World Heart Day: दिल की बीमार‍ियां कैसे होंगी दूर, बता रहे जाने-माने पद्मभूषण डॉक्‍टर TS Kler

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)