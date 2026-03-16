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'आईसीसी ट्रॉफी चुराने का इरादा है', बांग्लादेश से हार के बाद कामरान अकमल ने पीसीबी अध्यक्ष मोहसिन नकवी पर कसा तंज

Kamran Akmal on Pakistan Team After Lose vs BAN: पाकिस्तान की मुश्किलें सिर्फ बांग्लादेश के खिलाफ द्विपक्षीय सीरीज़ तक ही सीमित नहीं रही हैं. टीम का ICC पुरुष T20 विश्व कप में भी प्रदर्शन निराशाजनक रहा था, और वह सेमी-फाइनल तक पहुंचने में नाकाम रही थी.

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'आईसीसी ट्रॉफी चुराने का इरादा है', बांग्लादेश से हार के बाद कामरान अकमल ने पीसीबी अध्यक्ष मोहसिन नकवी पर कसा तंज
Kamran Akmal on Pakistan Team After Lose vs BAN:

Kamran Akmal on Pakistan Team After Lose vs BAN: पाकिस्तान के पूर्व विकेटकीपर-बल्लेबाज कामरान अकमल ने तीन मैचों की ODI सीरीज़ में बांग्लादेश से हार के बाद राष्ट्रीय टीम की कड़ी आलोचना की. शाहीन अफरीदी की कप्तानी में पाकिस्तान रविवार को ढाका में निर्णायक मैच में 11 रनों से हारने के बाद सीरीज़ 2-1 से गंवा बैठा. पाकिस्तान इस सीरीज़ में बाबर आज़म और फखर ज़मान सहित कई सीनियर खिलाड़ियों के बिना उतरा था, क्योंकि टीम मैनेजमेंट ने युवा खिलाड़ियों को मौके देने का फैसला किया था. बाद में पता चला कि ये दोनों खिलाड़ी ICC पुरुष T20 विश्व कप के दौरान लगी चोटों से जूझ रहे थे. हालांकि, अपेक्षाकृत अनुभवहीन टीम इस मौके का पूरा फायदा उठाने में नाकाम रही और अहम पलों में दबाव को संभाल नहीं पाई.

इस नतीजे पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए, अकमल ने पाकिस्तान क्रिकेट की मौजूदा हालत पर गहरी चिंता जताई और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के भीतर जवाबदेही की कमी पर सवाल उठाए.

"भगवान के लिए, पाकिस्तान क्रिकेट के बारे में सोचिए. जरा देखिए कि हम किस हद तक गिर गए हैं. नीदरलैंड्स भी सोच रहा होगा कि अगर उसे पाकिस्तान के खिलाफ तीन मैचों की ODI सीरीज़ खेलने का मौका मिले, तो वह टेस्ट दर्जा हासिल कर सकता है, क्योंकि वे भी हमें हरा सकते हैं. आपने अपने क्रिकेट का मज़ाक बना दिया है. आप लोगों को तो बस कोई परवाह ही नहीं है," अकमल ने 'गेम प्लान' शो में कहा.

अकमल ने निर्णायक मुकाबले के दौरान टीम के रणनीतिक फैसलों की भी आलोचना करते हुए कहा, "आप मैच हार गए. आप किस तरह के प्रयोग कर रहे हैं? यह एक अच्छी पिच थी. आपने गेंदबाज़ी क्यों चुनी? आपने बल्लेबाज़ी क्यों नहीं की? वे 350 रन बना सकते थे. लिटन दास आखिर में धीमे पड़ गए, इसीलिए बांग्लादेश 290 रनों पर ही सिमट गया. यह सीरीज़ का निर्णायक मैच था. जब आप ऐसी टीमों के खिलाफ सीरीज़ नहीं जीत पाते, तो आप आगे कैसे बढ़ेंगे? क्या ICC ट्रॉफी चुराकर लानी है? (क्या आप ICC ट्रॉफी चुराकर लाने का इरादा रखते हैं?)"

पाकिस्तान की मुश्किलें सिर्फ बांग्लादेश के खिलाफ द्विपक्षीय सीरीज़ तक ही सीमित नहीं रही हैं. टीम का ICC पुरुष T20 विश्व कप में भी प्रदर्शन निराशाजनक रहा था, और वह सेमी-फाइनल तक पहुंचने में नाकाम रही थी. टूर्नामेंट के दौरान, 'मेन इन ग्रीन' (पाकिस्तान टीम) अपने ग्रुप-स्टेज के मुकाबले में भारत से हार गई, और बाद में सुपर 8 स्टेज में उसे इंग्लैंड के हाथों एक और हार का सामना करना पड़ा. न्यूज़ीलैंड के खिलाफ उनका सुपर 8 मुकाबला बारिश की वजह से रद्द हो गया था.

श्रीलंका के खिलाफ अपने आखिरी सुपर 8 मुकाबले से पहले भी पाकिस्तान के पास आगे बढ़ने का एक गणितीय मौका बाकी था; इस मुकाबले में सेमी-फ़ाइनल में जगह पक्की करने के लिए उन्हें कम से कम 65 रनों से जीत हासिल करना ज़रूरी था. हालाँकि पाकिस्तान ने यह मैच पाँच रनों से जीत लिया, लेकिन जीत का यह अंतर उनकी उम्मीदों को ज़िंदा रखने के लिए काफ़ी साबित नहीं हुआ.

इस तरह टूर्नामेंट से बाहर होना लगातार चौथा ऐसा ICC टूर्नामेंट रहा जिसमें पाकिस्तान सेमी-फ़ाइनल तक पहुँचने में नाकाम रहा; इससे टीम के प्रदर्शन और उसके भविष्य की दिशा को लेकर होने वाली आलोचना और भी तेज़ हो गई है.

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