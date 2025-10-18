दिवाली के बाद शरीर को करें डिटॉक्स, अपनाएं ये 5 आसान टिप्स और लौटाएं एनर्जी व ग्लो

Detox Tips: दिवाली आने वाली है और लोग इस दिन को खूब एन्जॉय करने वाले हैं. कहते हैं कि दिवाली को देश का सबसे बड़ा त्यौहार माना जाता है. इस दिन पूरा देश दीयों की रोशनी से जगमगाता है और पटाखों का शोर पूरे देश में गूंजता है. इसके साथ ही दिवाली के दिन लोग सुबह से लेकर रात कुछ ना कुछ खाते ही रहते हैं. रात में तो कुछ ज्यादा ही हो जाता है. इस दिन लोग बेहिसाब मिठाइयां खाते हैं और तरह-तरह के पकवानों का भी सेवन करते हैं, जिसमें तला हुआ भोजन भी शामिल होता है. दिवाली पर ओवरईटिंग होने की वजह से कई लोगों को इसे पचाने में समस्या होती है, अब लेकिन चिंता की कोई बात नहीं, क्योंकि हम आपको बताने जा रहे है उन टिप्स के बारे में जिनसे आप दिवाली के बाद बॉडी को आसानी से डिटॉक्स कर अपने हाजमे को ठीक रख सकते हैं.

दिवाली के बाद के लिए डिटॉक्स टिप्स (Detox Tips After Diwali)

आर्टिफिशियल शुगर खाने से बचें

दिवाली के बाद एक-दो हफ्ते मीठे से बनी किसी भी चीजों को खाने से बचें. इसमें मिठाई और बेकरी प्रोडक्ट्स को तो बिल्कुल ना खाएं, वरना समस्या और भी बढ़ सकती है.

सुबह पीएं ये वाला पानी

दिवाली के बाद अगर पेट में गड़बड़ महसूस हो और हाजमा ठीक ना लगे, तो कुछ दिनों तक सुबह हॉट लेमन वॉटर का सेवन कर सकते हैं, ध्यान रहें इसमें शुगर नहीं होना चाहिए. इससे आपका हाजमा फिर से ठीक हो जाएगा.

बॉडी को हाइट्रेड रखें

दिवाली के मौके पर ज्यादा खाने से दिक्कत ना हो, इसके लिए आप आने वाले एक हफ्ते तक दिन में 8 से 9 गिलास पानी पीएं. इससे शरीर में जमा टॉक्सिन पेशाब के जरिए बाहर निकल जाएगा. इसलिए पानी पीते रहें.

मांस का सेवन ना करें

दिवाली पर अगर ज्यादा खा लिया है, तो आने वाले कुछ दिनों के लिए अपनी खाने की थाली थोड़ी छोटी कर लें. इसमें मांस का सेवन तो बिल्कुल भी करें और हल्का-फुल्का ही खाना खाएं और हरी सब्जियों का ही सेवन करें.

फाइबर फूड का सेवन करें

आखिर में शरीर से टॉक्सिन बाहर करने में फाइबर अहम भूमिका निभाता है. इसके लिए आप फाइबर युक्त चीजों का ही सेवन करें. इसमें आप खीरा, गाजर, स्प्राउट और कई हरी सब्जियों का सेवन कर सकते हैं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)