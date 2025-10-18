Diwali Special 2025: घर पर बनाएं बाजार में मिलने वाला मुलायम और टेस्टी स्पंज रसगुल्ला

Rasgulla Recipe: दिवाली का त्योहार मिठाइयों के बिना अधूरा माना जाता है. हर घर में इस दिन कुछ मीठा जरूर बनता है, और अगर बात हो स्पंज रसगुल्ले की, तो इसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता. हल्के, रसदार और मुलायम रसगुल्ले न सिर्फ खाने में लाजवाब होते हैं, बल्कि इन्हें बनाना भी बेहद आसान है. आइए जानें, इस दिवाली घर पर कैसे बनाएं परफेक्ट बंगाली स्टाइल स्पंज रसगुल्ला.

रसगुल्ला रेसिपी (Rasgulla Recipe)

आवश्यक सामग्री:

दूध – 1 किलो

नींबू – 1

चीनी – 500 ग्राम

विधि:

1. सबसे पहले एक पैन में दूध उबालें. जब दूध उबल जाए, तब गैस बंद कर दें और इसे लगभग 20% ठंडा होने दें. अब एक कटोरी में नींबू का रस निकालें और उतना ही पानी मिलाएं. दूध को धीरे-धीरे चलाते हुए उसमें थोड़ा-थोड़ा करके नींबू का रस डालें. जैसे ही दूध फट जाए, इसे सूती कपड़े में छान लें. छेना को ठंडे पानी से अच्छी तरह धो लें ताकि नींबू का स्वाद निकल जाए. फिर कपड़े में बांधकर इसका सारा पानी निचोड़ लें.



2. अब छेना को एक बाउल में निकालें और हाथों से अच्छी तरह से मसलें. यह चिकना और स्मूद होना चाहिए. फिर इससे छोटे-छोटे गोल रसगुल्ले के आकार की बॉल्स बना लें.



3.एक प्रेशर कुकर या गहरी कड़ाही में 500 ग्राम चीनी और 4 कप पानी डालकर उबालें. जब चीनी पूरी तरह घुल जाए और हल्की चाशनी बन जाए, तब इसमें छेना की बॉल्स एक-एक करके डाल दें.



4. कुकर का ढक्कन बंद करें और गैस पर रखें. एक सीटी आने के बाद गैस धीमी कर दें और 6–7 मिनट तक धीमी आंच पर पकने दें. इसके बाद गैस बंद कर दें और कुकर का प्रेशर अपने आप निकलने दें.



5. प्रेशर निकल जाने के बाद रसगुल्लों को धीरे से निकालकर एक बाउल में डालें और ऊपर से थोड़ी चाशनी डालें. इन्हें ठंडा होने दें और बस! आपकी दिवाली की मिठास दोगुनी हो जाएगी इन घर के बने स्पंज रसगुल्लों से.



6.रसगुल्ले को अगर ठंडा परोसें तो इसका स्वाद और भी बढ़ जाता है. इन्हें पहले से बनाकर फ्रिज में रखें और मेहमानों को सर्व करें, सब आपके हाथों के स्वाद की तारीफ करेंगे!

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)